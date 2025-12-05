太空衛星股狂飆漲聲重啟 這 ETF 單日漲逾4%

經歷10月中旬以來，股價漲多修正拉回，隨後落底盤整近月後，12月初太空衛星股開始醞釀反攻氣氛，受惠4日美股收盤，多檔太空衛星概念股出現雙位數漲幅，如：火箭實驗室10.40%、AST太空通訊18.25%、直覺機器11.76%及Redwire10.23%等，皆是第一金太空衛星ETF（00910）成份股，也帶動00910於5日收盤大漲逾4%，股價收39.92元，太空衛星股可望重掀新一波漲勢。

2025年初至今太空衛星產業，持續受惠資金追捧，第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝觀察，隨著全球太空經濟規模快速膨脹，政府與商業訂單增加，太空相關企業價值重估，雖太空產業相關個股在10月中旬股價創高後，出現沉澱休息期，不過，近一個多月的休息整理後，太空產業整體熱度再上升，加上公司基本面、訂單能見度與成長預期等，推升股價動能重啟。

以近日股價表現較強勁的標的觀察，昨天收盤漲幅達18.25%的AST太空通訊，雖然尚未看到獲利數字，不過第3季營收季增逾十倍，且公司針對下半年營收指引，特別強調，衛星製造與商轉進度正向。

火箭實驗室單日大幅飆漲逾10%，該公司以火箭發射發射為核心業務，同時也持續發展衛星製造與太空系統整合，屬於較成熟、垂直整合的太空公司，近期也在接單去化、火箭發射頻率，及針對未來中型火箭發展有新的計畫，市場對其未來發展穩定度、訂單能見度更具備信心。

隨著大型太空公司越來越活躍，也讓市場對太空經濟、商用化的成長趨勢，更有想像空間，不過，曾萬勝提醒，投資人仍要留意，太空產業在具備高度成長潛力的前提下，也有多重風險，包括穩定獲利能力、及資本投入占比等，投資人透過定期定額分批布局，較能在太空衛星產業高度波動中，站穩長線投資腳步。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。