快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

太空衛星股狂飆漲聲重啟 這 ETF 單日漲逾4%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
太空衛星股反彈分析。（資料來源：各公司資訊）
太空衛星股反彈分析。（資料來源：各公司資訊）

經歷10月中旬以來，股價漲多修正拉回，隨後落底盤整近月後，12月初太空衛星股開始醞釀反攻氣氛，受惠4日美股收盤，多檔太空衛星概念股出現雙位數漲幅，如：火箭實驗室10.40%、AST太空通訊18.25%、直覺機器11.76%及Redwire10.23%等，皆是第一金太空衛星ETF（00910）成份股，也帶動00910於5日收盤大漲逾4%，股價收39.92元，太空衛星股可望重掀新一波漲勢。

2025年初至今太空衛星產業，持續受惠資金追捧，第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝觀察，隨著全球太空經濟規模快速膨脹，政府與商業訂單增加，太空相關企業價值重估，雖太空產業相關個股在10月中旬股價創高後，出現沉澱休息期，不過，近一個多月的休息整理後，太空產業整體熱度再上升，加上公司基本面、訂單能見度與成長預期等，推升股價動能重啟。

以近日股價表現較強勁的標的觀察，昨天收盤漲幅達18.25%的AST太空通訊，雖然尚未看到獲利數字，不過第3季營收季增逾十倍，且公司針對下半年營收指引，特別強調，衛星製造與商轉進度正向。

火箭實驗室單日大幅飆漲逾10%，該公司以火箭發射發射為核心業務，同時也持續發展衛星製造與太空系統整合，屬於較成熟、垂直整合的太空公司，近期也在接單去化、火箭發射頻率，及針對未來中型火箭發展有新的計畫，市場對其未來發展穩定度、訂單能見度更具備信心。

隨著大型太空公司越來越活躍，也讓市場對太空經濟、商用化的成長趨勢，更有想像空間，不過，曾萬勝提醒，投資人仍要留意，太空產業在具備高度成長潛力的前提下，也有多重風險，包括穩定獲利能力、及資本投入占比等，投資人透過定期定額分批布局，較能在太空衛星產業高度波動中，站穩長線投資腳步。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

太空 火箭

延伸閱讀

吳舜文新聞獎公布 聯合報獲雙獎 「全球瞭望」拿下國際新聞獎

循環經濟落實在太空 碎片可用來製造衛星

精英拓展航太應用 有斬獲

齊柏林衛星與台灣「報平安」通聯12分鐘 估3個月後開始取像

相關新聞

台積電（2330）就好幹嘛0050？權重20年一路變化…未來也可能改寫

今天看到媒體引用了一些鄉民或不支持理論的言詞，批評周冠男老師對0050的看法，也認為「買台積電就好幹嘛買0050？」所以女子今天先來跟大家一起看看台積電在台灣50指數內的「權重人生」。 現在只要

輝達腹背受敵、中國AI崛起...00887、00877受益？專家：別只看到「漲」

大家都知道AI產業會是未來股市投資的重要趨勢，這攸關你投資的錢能不能再成長、或變成虧損，所以任何相關新聞都要持續注意！ 今天就有幾個重要的AI產業新聞值得投資人多多省思：首先是今年中國最火紅的AI晶片公司寒武紀傳出明年的產能目標將提高3倍以上，除了要與自家國內的大廠－華為競爭，更順勢要填補被迫退出中國市場的輝達所留下來的市場空缺。

台光電噴出去！指數沒啥動00981A、00982A卻逆勢漲…老AI＋PCB合力墊氣氛

PCB大哥台光電之怒 老AI回歸！ 這陣子我就說我看好PCB也沒有換來換去，今天PCB大哥的台光電（2383）直接拉起來，我認為其他的PCB像是金像電、台燿、定穎投控也都是看好，我每天都是這樣說

00878、0056、00919自組月月配現金流！杉本試算「合理價」：繼續存沒問題

財經YouTuber杉本於影片中聚焦退休金議題，分析如何利用高股息ETF組建「月月配」現金流，作為退休後的長期生活保障。他指出，台灣35至55歲族群平均每年僅能存下約三十萬元，若以65歲退休估算，退休金需求動輒七百萬至一千五百萬元，若只靠累積本金將面臨沉重壓力。

太空衛星股狂飆漲聲重啟 這 ETF 單日漲逾4%

經歷10月中旬以來，股價漲多修正拉回，隨後落底盤整近月後，12月初太空衛星股開始醞釀反攻氣氛，受惠4日美股收盤，多檔太空...

主動式台股 ETF 規模連10天日日高 主動式台股科技 ETF 最看俏

今年市場投資新寵主動式台股ETF人氣暢旺，近十日規模日日高，總規模創下新高來到855.6億元，直奔千億大關邁進。市場法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。