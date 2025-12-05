輝達腹背受敵、中國AI崛起...00887、00877受益？專家：別只看到「漲」

大家都知道AI產業會是未來股市投資的重要趨勢，這攸關你投資的錢能不能再成長、或變成虧損，所以任何相關新聞都要持續注意！

今天就有幾個重要的AI產業新聞值得投資人多多省思：首先是今年中國最火紅的AI晶片公司寒武紀傳出明年的產能目標將提高3倍以上，除了要與自家國內的大廠－華為競爭，更順勢要填補被迫退出中國市場的輝達所留下來的市場空缺。

輝達腹背受敵

這個消息也代表中國力推「自主化AI技術」的決心是玩真的，更證實了輝達創辦人黃仁勳所說的兩項重點：一是中國的AI技術成長快速，二是中國的AI市場真的很大。

如果再加上今天美國鷹派參議員堅持高階AI晶片不放行中國，日後要看待輝達及台股相關供應鏈廠商的財務預測時，可真的要完全把中國市場拿掉了！

其次，寒武紀擴產3倍產能的消息一出，昨天股價立刻再漲將近3％，累計今年寒武紀的股價已經大漲超過112％，這比台積電、輝達的漲幅還要多很多，放眼現今台股的AI概念股，大概只有台達電、緯穎可以與之相比！

中國AI相關ETF買得到

投資人可能會問：中國科技股大漲，買又買不到，與我又有何關呢？其實想賺寒武紀或是中國AI產業成長的錢，可以參考00887、00877等國內投信發行的中國科技相關ETF。

值得一提的是，寒武紀占00887的總投資比重達到9.37％之多，甚至今年00887與寒武紀的股價走勢還亦步亦趨、頗為相近呢！

不過，最後還是要提醒投資人：中國的AI產業市場雖大、進步雖快速，但是有太多中國企業會過度吹噓、或一窩蜂投資，使得股價容易暴漲暴跌，產業變成一遍紅海的風險也大幅提高，再加上國內的投資人能取得中國個股的營運資訊相對有限，也難辨真偽，所以建議想要買進中國科技股或相關ETF的投資人，淺嚐即可，可別看到「AI」就急著「AI：All In」啊！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

