主動式台股 ETF 規模連10天日日高 主動式台股科技 ETF 最看俏

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
5檔主動式台股ETF。（資料來源:CMONEY、2025/12/4、受益人2025/11/28）
今年市場投資新寵主動式台股ETF人氣暢旺，近十日規模日日高，總規模創下新高來到855.6億元，直奔千億大關邁進。市場法人表示，主動式台股ETF，可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，非常適合穩健偏積極型的投資人，特別是在2026年AI題材蓄熱下，以科技創新為主軸的主動式台股ETF，更是參與明年台股科技成長契機的投資工具。

進一步觀察，目前市場上共有主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村台灣50（00985A）等5檔主動式台股ETF。年底前預計還有4檔即將募集，值得一提的是，其中群益00992A是首檔也是唯一一檔以科技為投資主軸的主動式台股ETF，投資標的廣納科技全領域之創新題材，更是能靈活掌握台灣科技強勢股之投資機會，預計12月8日開始募集，投資人可多留意相關投資契機。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，近期台股受到美股高檔整理與AI股估值疑慮影響而波動劇烈，不過在輝達財報強勁、技術面出現止跌訊號的帶動下，台股由低檔拉出反彈，但整體結構仍呈現「高檔震盪」格局。不過，AI題材持續發酵，中長期表現仍值留意，現階段正是主動操作卡位台股科技行情的契機。建議投資策略轉為「選股不選市」，以AI長線需求確定性最高的族群為核心。可聚焦於具長期競爭力、受益全球AI capex明確的供應鏈股，包括先進製程、HBM、光通訊、散熱、電源等領域。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易強調，現階段市場追價意願明顯轉為審慎，技術反彈雖可延續，但月線壓力區將成為多空拉鋸主戰場，盤勢震盪加劇、呈現箱型整理態勢。此時還是以選股不選視為最佳策略，AI發展需求帶動AI基建有利台灣供應鏈。整體而言，Fed年底前再降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

