台光電噴出去！指數沒啥動00981A、00982A卻逆勢漲…老AI＋PCB合力墊氣氛

PCB大哥台光電之怒 老AI回歸！

這陣子我就說我看好PCB也沒有換來換去，今天PCB大哥的台光電（2383）直接拉起來，我認為其他的PCB像是金像電、台燿、定穎投控也都是看好，我每天都是這樣說，沒有在那邊看漲説跌看跌説跌的啦！今天台光電就直接大漲...

今天老AI股緯創和奇鋐表現也相當地驚人，今天真的是老AI的回歸！我還是看好這些股票，尤其緯創之前在NVIDIA利空時還可以撐住股價，現在還有討論美國解禁 Nvidia H20 出口的利多，所以緯創會繼續上攻很合理。

今天指數沒有什麼表現，但是00981A和00982A卻漲勢不錯，因為指數不一定會漲，但是主動式ETF因為持股優勢就會漲！我覺得主動式ETF就是台股未來

今天的氣氛很好是因為老AI和PCB都在漲，這又是大家主要的持股，而不是像之前拉一些奇怪的股票。這樣的台股是相當健康！

目前股市就是多頭，現在又回到降息循環的大多頭就是要強力做多。

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。