主動式 ETF 發展 台股主題一支獨秀

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國內各類主動式ETF統計(資料來源：臺灣證券交易所、臺灣集中保管結算所)
主動式ETF問世僅半年多，整體最新規模突破千億元大關，其中台股主題規模、受益人數三級跳，表現一支獨秀，成為最受國內投資人歡迎的主動式ETF類型。

根據臺灣證券交易所、集保結算所最新至2025年12月3日，目前主動式ETF共發行13檔，總規模來到1,075.5億元，其中，國內股票型（台股）5檔，規模855.6億元，受益人數近43萬人；跨國股票型4檔，規模163億元，受益人數8.7萬人；跨國債券型4檔，規模56.9億元，受益人數1.5萬人。

台股主動式ETF受惠近半年行情驚驚漲，累計自4月底首檔成立以來至今，整體規模成長61倍，受益人數增幅更達162倍。由於年底前仍有主動復華未來50（00991A）、主動台新優勢成長（00987A）、主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優（00994A）等4檔產品進行募集，預料將持續推升規模及受益人數表現。

投信法人表示，主動式台股ETF自成立以來，績效表現多優於同期大盤，加以市場法人皆看好後市表現，突破追蹤指數限制的主動式ETF，因操作靈活性更高，建議可納入做為掌握台股新高行情產業脈動的投資工具。

主動復華未來50（00991A）（基金配息來源可能為收益平準金）經理人呂宏宇表示，台灣電子業與出口受惠AI帶動的新需求，持續挹注產業獲利成長動能，目前估算AI使用率僅10%，未來隨AI使用成本下降、應用場景擴大，商機仍大。其中本土企業隱形冠軍，若躋身全球AI供應鏈，將有機會成為台股未來明日之星，透過投研團隊選股研究操作的主動式台股ETF，藉由汰弱留強、挖掘潛力股布局，將可進一步提升台股投資勝率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

