6檔打敗大盤的台股 ETF！00919含金抗震周漲1.35%居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ETF示意圖。(路透)
近期台股大盤雖震盪，金融股在獲利與降息升溫利多下表現相對出色，也讓金融指數持續攀升，12月4日上漲1.3%，來到2,283.49點，創下1990年1月13日以來新高，也帶動含金量高的台股ETF抗震逆勢上漲。

市場法人表示，高息型ETF在大盤震盪之際，更能彰顯出穩健高息的特性，在持有成分股中，電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的效益；相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，而高含金量的台股ETF，在近期大盤面臨千點回檔劇烈震盪下，表現相對抗震，非常適合穩健型、長期投資的投資人。

進一步統計4日逆勢上揚、近一周也同時打敗大盤的原型台股ETF共有6檔，其中有5檔持有高比重的金融股，以近一周績效來看，群益台灣精選高息（00919）上漲1.35%居冠，探究其上漲原因，發現00919持有四成的金融股，金融三雄為其前三大持股，持股比重分別為國泰金14.79%、中信金13.65%、富邦金12.44%，合計近40.88%，在今年第3季也都繳出亮眼的獲利成果，據了解，00919甫公布第11次配息金額0.54元維持前一季水準，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10% 以上，除息日為12月 16 日，參與除息最後買進日為12月15日。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，今年來AI科技股領漲大盤，不過隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的，利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

6檔近期打敗大盤的原型台股ETF。（資料來源:CMONEY、2025/12/4）
6檔近期打敗大盤的原型台股ETF。（資料來源:CMONEY、2025/12/4）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金融股 ETF

台股當沖交易轉熱投資人買小不買大

外資買超103億 這類股最受青睞、竟有6檔擠進前十大

量能急凍3個月新低！三大法人續補105億撐盤 台股驚險收紅小漲2.67點

不碰期貨也能避險？成交量高的ETF成散戶最友善的替代方案

00878、0056、00919自組月月配現金流！杉本試算「合理價」：繼續存沒問題

財經YouTuber杉本於影片中聚焦退休金議題，分析如何利用高股息ETF組建「月月配」現金流，作為退休後的長期生活保障。他指出，台灣35至55歲族群平均每年僅能存下約三十萬元，若以65歲退休估算，退休金需求動輒七百萬至一千五百萬元，若只靠累積本金將面臨沉重壓力。

00878「16天填息」速度驚人？網卻一面倒指不重要：又沒要賣

國泰永續高股息00878在11月18日除息後，有網友以12月4日收盤價21.12元對照除息前21.11元，直指00878已完成填息且速度驚人，引來其他人熱烈回應。討論焦點不在數字本身，而是「填息到底重不重要」與高股息ETF的報酬本質，支持與反對聲音呈現兩極。

台股市值ETF新黑馬！小姐姐：009803含息報酬33.4％…年化配息率逼近6.5％＋填息快

依起聊ETF：第三代市值型ETF 最近天氣開始有冬天的味道；小姐姐自己在換季的時候發現...原來我留下的都是基本款！ 那麼在投資上，我覺得每個人也該有的「核心部位基本款」就是：市值型ET

00918年化殖利率10％！為何3年平均報酬率能逾26%？他分析成長曲線「爆發加速」

大華優利高填息30(00918)最新配息出爐！最後買進日何時？00918每單位將配發0.565元，預計在12月18日除息，若想參與本次除息，最晚要在12月17日買進，股利將在2026年1月13日發放。以11月28日收盤價約22.52元估算，本季現金殖利率約2.5%，今年累計配息率約落在逾10％水準。

6檔打敗大盤的台股 ETF！00919含金抗震周漲1.35%居冠

近期台股大盤雖震盪，金融股在獲利與降息升溫利多下表現相對出色，也讓金融指數持續攀升，12月4日上漲1.3%，來到2,28...

美股市值型ETF 搶鏡

Fed後續持續降息機率高、雲端服務供應商（CSP）大廠持續上修資本支出，美股續航力仍佳。根據統計，持有美國S&P 500...

