00878、0056、00919自組月月配現金流！杉本試算「合理價」：繼續存沒問題

財經YouTuber杉本於影片中聚焦退休金議題，分析如何利用高股息ETF組建「月月配」現金流，作為退休後的長期生活保障。他指出，台灣35至55歲族群平均每年僅能存下約三十萬元，若以65歲退休估算，退休金需求動輒七百萬至一千五百萬元，若只靠累積本金將面臨沉重壓力。

杉本提出另一種可降低壓力的作法，即透過高股息ETF支付每月開支，不必大量消耗本金。他以三檔資產規模大、配息規律、除息月份錯開的商品為例，包括00919、00878與0056，強調三檔組合即可打造月月配的現金流。

他分析，00919資產規模突破四千億元、00878規模達四千三百億元，兩檔成長快速；0056規模雖轉為成熟階段，但仍具穩定性。三檔產業配置不同，但最重要的是配息要夠穩、填息能力要夠強。

配息來源與續航力：三檔ETF穩定度評估

杉本以最新可分配收益資料指出，00919尚有0.83元可分配收益，可支撐下一季配息；00878剩餘0.68元，仍可再配一次；0056則因可分配收益達2.12元，具備連續兩季以上的配息能力。

他提醒，若ETF配息不穩，投資人勢必轉往其他商品，因此基金公司通常會維持穩定配息。

他也警告，若大盤下跌、企業獲利衰退，ETF的配息與股價可能同步下滑，投資人不應一次投入全部資金，需保留彈性部位。

二代健保扣稅如何影響ETF？

針對許多投資人關心的二代健保問題，杉本說明，ETF配息中只有股利或盈餘所得會被列入補充保費計算，各檔ETF的配息結構不同，需個別評估。

以最近一次配息資料推算，他估算三檔ETF不易被扣健保費的安全張數如下：

00919約不超過41張 00878約不超過105張 0056約不超過178張

杉本建議投資人定期檢視ETF的配息來源，才能有效規劃長期部位。

月領一萬元退休金需多少本金？

杉本示範以三檔ETF組成每月一萬元退休金所需的部位：00919需19張、00878需25張、0056需12張，合計所需資金約136.3萬元，殖利率約8.95%。

若希望月領三萬元或五萬元，亦可按相同比例增加張數，他也在影片中提供完整表格供投資人參考。

ETF合理價

最後，杉本提出三檔ETF的便宜價、合理價與昂貴價，以協助判斷買進區間。

杉本表示，未來將持續推出更多退休金與ETF規劃內容，希望協助投資人打造穩定且具備安全邊際的退休現金流策略。

◎本文內容已獲 杉本來了 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。