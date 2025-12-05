ETF連結基金限制 大鬆綁

金管會昨（4）日鬆綁「ETF連結基金」制度，即日起投信業可在國內發行連結主動ETF與跨國ETF，讓習慣透過銀行與基金平台的投資者，也能以更低門檻參與多元ETF商品。市場料將吸引更多投信業投入，擴大基金通路的ETF供給。

金管會2018年起開放投信發行「ETF連結基金」，要求基金資產至少90%以上投資單一檔ETF，僅限連結「被動式台股ETF」，取得投信躍進計畫者才可連結跨國ETF。

為滿足習慣向銀行或基金平台申購基金的投資人需求，金管會昨宣布兩大鬆綁：一是主基金範圍擴大至「主動式ETF」；二是，免取得躍進獎勵，全面開放不再侷限台股ETF，可連結跨國ETF，使商品設計更具彈性。

金管會10月底統計共有七檔ETF連結基金、規模429億元，其中五檔連結台股ETF、兩檔投資海外ETF，涵蓋大型市值（如0050）、高股息及ESG主題等類別，均由元大投信發行。

若觀察主動式ETF，10月底也快速成長至13檔、規模745億元，顯示主動ETF已具市場性，也具有小額、低門檻、適合習慣與銀行往來的客群。

ETF與ETF連結基金最大差異是投資方式和投資管道。以0050為例，ETF得透過券商帳戶在集中市場買賣，屬「基金股票化」，具高流動性並需繳交證交稅。

ETF連結基金類似共同基金，從淨值內扣管理費，投資人可透過銀行或基金平台申購，不需券商開戶，且部分不配息產品可具節稅優勢。

金管會此次將ETF連結基金申請程序，納入一般新基金申請通案管理，並放寬主動ETF及海外ETF皆可作為主基金。

市場人士指出，新制將吸引其他國內與外商投信加入布局，有助於擴大基金通路的多元ETF商品供給，但整體效益仍需觀察市場接受度與新品設計策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。