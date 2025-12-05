美股市值型ETF 搶鏡

Fed後續持續降息機率高、雲端服務供應商（CSP）大廠持續上修資本支出，美股續航力仍佳。根據統計，持有美國S&P 500指數只要超過一年，勝率高達75%，帶動美股市值型ETF受到矚目。

法人分析，近期美國金融市場在利率震盪、科技股評價修正與資金流動分歧的情況下，整體仍維持穩定，其中S&P 500 11月上漲約0.13%，延續年初以來的強勁漲勢，也是4月股災以來，連續第七個月上漲。

台新標普500 ETF（009806）研究團隊指出，綜觀過去數十年，美國股市長期位居全球最大市值國，即便經歷1987年黑色星期一、2000年科技泡沫、2008年金融海嘯及2020年新冠疫情危機等，大跌過後美國股市仍能創下歷史新高。根據自1929年以來近百年數據顯示，持有美國S&P 500指數短中長期正報酬機率皆高達六成以上。尤其若持有十年，勝率更高達94%，由此可知長期投資美股的重要性。

台新標普500 ETF基金研究團隊表示，今年以來在關稅消息紛雜中，公用事業、必需消費類股仍表現優異維持正報酬，多元的資產配置及大型股的選擇更為重要，而全球最多資金追蹤的S&P 500指數就具備以上兩大特點。包括資產的多元配置優勢，除了能在順勢時享受到大型股的凌厲漲勢外，逆勢時也能有醫療、公用事業及必需消費等板塊支撐；面對關稅問題時，大型公司也相對較中小型公司，更具備解決問題與調整結構的能力，也更能緩和經濟逆風所帶來的影響。

富蘭克林證券投顧表示，觀察美股後續走勢，在旺盛AI需求下，推動AI發展的主力，也就是各科技巨頭的獲利、自由現金流量、資本支出仍然相當強勁，2025年科技股獲利成長率是S&P 500指數的兩倍多，預計這將延續至2026年與未來幾年，雖然當前科技股估值看似處於高檔，但考量科技股獲利成長前景，估值仍合理。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。