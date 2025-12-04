快訊

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

高雄市長初選在即…遭控8歲兒毆打同學 賴瑞隆回應了

涉貪案高院首開庭…林姿妙喊冤「我沒做壞事」 律師說明3250萬來源

金管會大鬆綁！ETF連結基金全面升級 通路要大洗牌了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會鬆綁「ETF連結基金」制度，即日起投信業可在國內發行連結主動ETF與跨國ETF，讓習慣透過銀行與基金平台投資者，也能以更低門檻參與多元ETF商品。市場料將吸引更多投信業投入，擴大基金通路的ETF供給。

金管會是從2018年起開放投信發行「ETF連結基金」，要求基金資產至少90%以上投資於單一檔ETF，僅限連結「被動式台股ETF」，若取得投信躍進計畫者，才可連結跨國ETF。

為滿足習慣向銀行或基金平台申購基金的投資人需求，金管會4日宣布兩大鬆綁：一是主基金範圍擴大至「主動式 ETF」；二是，免取得躍進獎勵，全面開放不再侷限台股ETF，可連結跨國ETF，使商品設計更具彈性。

據金管會10月底統計，共有七檔ETF連結基金、規模429億元，其中五檔連結台股ETF、兩檔投資海外ETF，涵蓋大型市值（如0050）、高股息及ESG主題等類別，均由元大投信發行。

若觀察主動式ETF，10月底也快速成長至13檔、規模745億元，顯示主動ETF已具市場性，也具有小額、低門檻、適合習慣與銀行往來的客群。

ETF與ETF連結基金最大差異是投資方式和投資管道。以0050為例，ETF得透過券商帳戶在集中市場買賣，屬「基金股票化」，具高流動性並需繳交證交稅。

ETF連結基金則類似共同基金，從淨值內扣管理費，投資人可透過銀行或基金平台申購，不需券商開戶，且部分不配息產品可具節稅優勢。

金管會此次將ETF連結基金申請程序，納入一般新基金申請通案管理，並放寬主動ETF及海外ETF皆可作為主基金。

市場人士指出，新制將吸引其他國內與外商投信加入布局，有助於擴大基金通路的多元ETF商品供給，但整體效益仍需觀察市場接受度與新品設計策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 金管會

延伸閱讀

金管會攜印度國際金融服務中心管理局 簽署MOU

冬季盛產蔬果加工變常備食品 營養價值再升級

今晨花東實彈射擊全面升級 無人機＋電戰打造「透明戰場」

009803配息再升級！本季0.22元勝前次 市值型新兵誰最有料？

相關新聞

ETF配息不等於到手現金 專家示警：「被動收入」其實很傷荷包

今年股市頻創新高，加上利率居於高位，無論是資本利得或配息收入，許多投資人都有亮眼進帳。然而，獲利的同時，也代表隔年必須面...

降息機率飆到九成！資金轉向高品質債…00982B近三月報酬5.4％領先同族群

美國最新公布的11月ADP私人就業人數意外減少3.2萬人，遠遜於市場預期，創下2023年3月以來最大降幅，為聯準會（Fed）的降息路徑再添柴火。市場預期12月降息機率已飆升近九成，資金避險情緒升溫，兼

拚TISA規模擴大 金管會放寬ETF連結基金發行限制

金管會今（4）日宣布，放寬ETF連結基金發行限制。市場解讀，金管會接受外商投信建議放寬發行限制，應是為了能透過更多參與者...

高股息ETF有貓膩 會計師示警：配息「被動收入」其實很傷荷包

今年股市頻創新高，加上利率居於高位，無論是資本利得或配息收入，許多投資人都有亮眼進帳。然而，獲利的同時，也代表隔年必須面...

00918不跟降息風...還升息了！配0.565元、殖利率10.8% 上車時間剩兩周

相較於00919第四季維持0.54元的配息，大華優利高填息ETF（00918）選擇微幅升息，從原本第三季配發的0.52元調整到0.565元，小小成長0.045元，並預計於12月18日（四）進行除息，股息則在明年（115）的1月13日入帳。

不碰期貨也能避險？成交量高的ETF成散戶最友善的替代方案

藉由ETF避險 選擇成交量高的標的 許多人心裡會想：「總覺得對期貨提不起勁。」、「可以的話不想碰期貨。」對期貨交易感到抗拒的投資人似乎意外的多。如果你也是這樣的人，不妨考慮以ETF代替。 ET

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。