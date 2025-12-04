拚TISA規模擴大 金管會放寬ETF連結基金發行限制

金管會今（4）日宣布，放寬ETF連結基金發行限制。市場解讀，金管會接受外商投信建議放寬發行限制，應是為了能透過更多參與者來增加發行標的，進而作大TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）市場。

證期局副局長黃仲豪指出，目前ETF共有290檔，共有7兆2千億元的規模，ETF連結基金規模遠低於ETF，但連結基金仍有其市場性，所以業者才建議要放寬。他也認為，更多投信業者加入發行行列，也會使習慣於和銀行通路往來的消費者更為方便。

證期局盤點，目前ETF連結基金共有7檔，規模約429億元。由於國內外投信業者都表達有發行的興趣，因此爭取加入發行行列，金管會也予以鬆綁。

金管會自107年起開放投信公司得募集發行「ETF連結基金」，所謂「ETF連結基金」是指基金資產至少90%以上投資於單一檔投信公司本身所管理ETF的基金，開放初期先以投信公司自己所管理國內成分證券ETF，即台股ETF試行，投資人可以透過單筆申購或定期定額方式向基金銷售機構或投信公司申購「台股ETF連結基金」，參與台股ETF投資。

黃仲豪分析，若和ETF比較，以0050為例，若買ETF，要在券商先開戶，倘若買的是0050連結基金，則與平常買共同基金近似；他進而指出，簡單來說，ETF就是「基金股票化」，而連結基金則不用在券商開戶，有更多通路，也適合小額投資人，但管理費相對ETF高，而ETF相對連結基金則要繳證交稅，這是雙方成本結構的差異所在。

該建議由外商投信提出。證期局考量ETF連結基金制度已臻成熟，為能使向來習慣透過基金銷售機構，包括銀行、投顧、證券商等金融機構或投信公司自己本身通路投資基金的投資人，參與多元化ETF商品投資，金管會參採投信投顧公會建議，進一步放寬ETF連結基金的主基金範圍。未來投信事業除可發行以被動ETF為主基金的連結基金外，亦得發行連結主動ETF的產品，且無論為主動或被動ETF連結基金，其主基金均不再以國內成分證券ETF為限。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。