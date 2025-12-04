新AI 50成分股出爐 台積電、奇鋐、台燿等20檔入列

臺灣指數公司4日公告追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數的凱基台灣AI 50（00952）定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自12月4日交易結束後生效（亦即12月5日起生效），指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

50檔成分股新增及刪除各20檔，新增成分股有光洋科、台積電、奇鋐、穩懋、雙鴻、創意、神準、營邦、神達、台特化、事欣科、祥碩、達運、台燿、樺漢、鴻呈、昇陽半導體、巨有科技、新漢、鼎炫-KY。

刪除股則為光寶科、金寶、中環、廣宇、佳世達、台光電、普安、偉訓、力特、艾訊、明泰、三福化、晶呈科技、友輝、和碩、達興材料、宜鼎、聯茂、群電、明基材。

凱基台灣AI 50預計每受益權單位數配發0.03元，為調升每單位配息金額後連續4月維持此一配息水準，以4日收盤價換算，單月配息率為0.25%，預計將於12月16日除息，明年1月13日發放，有意參與本次除息的投資人，12月15日為最後買進日。

展望後市，凱基台灣AI 50研究團隊表示，AI需求強勁支撐，加上美中緊張關係趨緩等利多因素加持，台股盈餘動能預估從第3季開始轉強，並可望一路延續到2026年。目前台股2026年預估本益比大約落在17.9倍，略高於長期平均的15倍，但未達一個標準差，顯示本益比雖偏高，但未達失控狀態。

隨著美國聯準會降息預期升溫，資金行情可望啟動，受惠於成本壓力降低的中小型AI族群，也可望有一波表現空間；多頭行情時小型股表現有機會更甚大型龍頭，網羅AI上中下游供應鏈、精準挖掘AI供應鏈潛力族群的高純度AI ETF，將是可以留意的方向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。