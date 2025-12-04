快訊

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會加場！場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

新AI 50成分股出爐 台積電、奇鋐、台燿等20檔入列

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

臺灣指數公司4日公告追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數的凱基台灣AI 50（00952）定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自12月4日交易結束後生效（亦即12月5日起生效），指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

50檔成分股新增及刪除各20檔，新增成分股有光洋科、台積電、奇鋐、穩懋、雙鴻、創意、神準、營邦、神達、台特化、事欣科、祥碩、達運、台燿、樺漢、鴻呈、昇陽半導體、巨有科技、新漢、鼎炫-KY。

刪除股則為光寶科、金寶、中環、廣宇、佳世達、台光電、普安、偉訓、力特、艾訊、明泰、三福化、晶呈科技、友輝、和碩、達興材料、宜鼎、聯茂、群電、明基材。

凱基台灣AI 50預計每受益權單位數配發0.03元，為調升每單位配息金額後連續4月維持此一配息水準，以4日收盤價換算，單月配息率為0.25%，預計將於12月16日除息，明年1月13日發放，有意參與本次除息的投資人，12月15日為最後買進日。

展望後市，凱基台灣AI 50研究團隊表示，AI需求強勁支撐，加上美中緊張關係趨緩等利多因素加持，台股盈餘動能預估從第3季開始轉強，並可望一路延續到2026年。目前台股2026年預估本益比大約落在17.9倍，略高於長期平均的15倍，但未達一個標準差，顯示本益比雖偏高，但未達失控狀態。

隨著美國聯準會降息預期升溫，資金行情可望啟動，受惠於成本壓力降低的中小型AI族群，也可望有一波表現空間；多頭行情時小型股表現有機會更甚大型龍頭，網羅AI上中下游供應鏈、精準挖掘AI供應鏈潛力族群的高純度AI ETF，將是可以留意的方向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 月配息

相關新聞

ETF配息不等於到手現金 專家示警：「被動收入」其實很傷荷包

今年股市頻創新高，加上利率居於高位，無論是資本利得或配息收入，許多投資人都有亮眼進帳。然而，獲利的同時，也代表隔年必須面...

降息機率飆到九成！資金轉向高品質債…00982B近三月報酬5.4％領先同族群

美國最新公布的11月ADP私人就業人數意外減少3.2萬人，遠遜於市場預期，創下2023年3月以來最大降幅，為聯準會（Fed）的降息路徑再添柴火。市場預期12月降息機率已飆升近九成，資金避險情緒升溫，兼

拚TISA規模擴大 金管會放寬ETF連結基金發行限制

金管會今（4）日宣布，放寬ETF連結基金發行限制。市場解讀，金管會接受外商投信建議放寬發行限制，應是為了能透過更多參與者...

高股息ETF有貓膩 會計師示警：配息「被動收入」其實很傷荷包

今年股市頻創新高，加上利率居於高位，無論是資本利得或配息收入，許多投資人都有亮眼進帳。然而，獲利的同時，也代表隔年必須面...

00918不跟降息風...還升息了！配0.565元、殖利率10.8% 上車時間剩兩周

相較於00919第四季維持0.54元的配息，大華優利高填息ETF（00918）選擇微幅升息，從原本第三季配發的0.52元調整到0.565元，小小成長0.045元，並預計於12月18日（四）進行除息，股息則在明年（115）的1月13日入帳。

不碰期貨也能避險？成交量高的ETF成散戶最友善的替代方案

藉由ETF避險 選擇成交量高的標的 許多人心裡會想：「總覺得對期貨提不起勁。」、「可以的話不想碰期貨。」對期貨交易感到抗拒的投資人似乎意外的多。如果你也是這樣的人，不妨考慮以ETF代替。 ET

