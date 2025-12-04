快訊

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

「並非與兩岸有關」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

大啖台股AI紅利 這檔ETF連四次維持配息水準

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股AI公司近年獲利表現。（資料來源：CMoney）
台股AI公司近年獲利表現。（資料來源：CMoney）

全台首檔台股AI ETF最新一次配息出爐，凱基投信公告旗下凱基優選台灣AI 50 ETF 基金（00952）11月收益分配，預計每受益權單位數配發新台幣0.03元，為調升每單位配息金額後連續四次維持此一配息水準，預計將於12月16日除息，明(2026)年1月13日發放，有意參與這次除息的投資人，12月15日為最後買進日。

台股AI供應鏈近年獲利明顯提升，回顧2020年以來，AI企業獲利趨勢持續向上，2024年第3季獲利正式突破5,000億元，隨後四季獲利不僅呈現階梯式成長，更是不斷刷新歷史紀錄續創高峰，截至今年第3季，台股AI供應鏈獲利合計距離7,000億元大關只差臨門一腳。台股AI企業獲利年增率近兩年也呈現三級跳，獲利年增率自2024年第1季由負轉正後，接下來連續七季獲利年增率都維持雙位數成長，2025年第1季年增率更逼近60%，顯示自2020年以來，台股AI供應鏈獲利動能持續獲得支撐。

軟銀創辦人孫正義為布局OpenAI與資料中心含淚出清輝達股票，在市場掀起熱議，也為企業競相投入AI下了最佳註解。00952 ETF研究團隊表示，OpenAI擴張基礎建設，陸續與科技大廠簽訂雲端算力協議，並與晶片大廠合作建置資料中心；CSP大廠加大資本支出力道，市場預估2026年美系四大雲端服務供應商資本支出將達4,960億美元，年增率上看27%。科技巨頭AI軍備競賽白熱化，帶動相關產業實質需求，也為AI島鏈的台股上漲動能續添柴火。

00952 ETF研究團隊指出，台灣2025年第3季經濟成長率達7.64％，較8月預測大幅上修4.73個百分點，增幅創17季新高；受惠AI出貨，9月出口542.5億美元，年增率33.8％，連續23個月正增長，反映台灣GDP與出口數據皆強勁增長，台股基本面強韌有撐，有望挹注股市上漲動能。

展望後市，00952 ETF研究團隊表示，AI需求強勁支撐，加上美中緊張關係趨緩等利多因素加持，台股盈餘動能預估從第3季開始轉強，並可望一路延續到2026年。目前台股2026年預估本益比大約落在17.9倍，略高於長期平均的15倍，但未達一個標準差，顯示本益比雖偏高，但未達失控狀態。隨著美國聯準會降息預期升溫，資金行情可望啟動，受惠於成本壓力降低的中小型AI族群，也可望有一波表現空間；多頭行情時小型股表現有機會更甚大型龍頭，網羅AI上中下游供應鏈、精準挖掘AI供應鏈潛力族群的高純度AI ETF，將是可以留意的方向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 台股

延伸閱讀

009803配息再升級！本季0.22元勝前次 市值型新兵誰最有料？

買0050不如台積電？他看好「ETF分散風險」優勢 網酸：恐反而被拖累

台股拚年終 法人火力全開…短線有望挑戰29,000點大關

Anthropic拚加速IPO 要搶在OpenAI前掛牌 估值超過3,000億美元

相關新聞

ETF配息不等於到手現金 專家示警：「被動收入」其實很傷荷包

今年股市頻創新高，加上利率居於高位，無論是資本利得或配息收入，許多投資人都有亮眼進帳。然而，獲利的同時，也代表隔年必須面...

降息機率飆到九成！資金轉向高品質債…00982B近三月報酬5.4％領先同族群

美國最新公布的11月ADP私人就業人數意外減少3.2萬人，遠遜於市場預期，創下2023年3月以來最大降幅，為聯準會（Fed）的降息路徑再添柴火。市場預期12月降息機率已飆升近九成，資金避險情緒升溫，兼

高股息ETF有貓膩 會計師示警：配息「被動收入」其實很傷荷包

今年股市頻創新高，加上利率居於高位，無論是資本利得或配息收入，許多投資人都有亮眼進帳。然而，獲利的同時，也代表隔年必須面...

00918不跟降息風...還升息了！配0.565元、殖利率10.8% 上車時間剩兩周

相較於00919第四季維持0.54元的配息，大華優利高填息ETF（00918）選擇微幅升息，從原本第三季配發的0.52元調整到0.565元，小小成長0.045元，並預計於12月18日（四）進行除息，股息則在明年（115）的1月13日入帳。

不碰期貨也能避險？成交量高的ETF成散戶最友善的替代方案

藉由ETF避險 選擇成交量高的標的 許多人心裡會想：「總覺得對期貨提不起勁。」、「可以的話不想碰期貨。」對期貨交易感到抗拒的投資人似乎意外的多。如果你也是這樣的人，不妨考慮以ETF代替。 ET

新手想全押00971！網勸「買美股大盤」點名VOO、VTI、VT、QQQ

許多投資人青睞美股，一名網友在PTT發文表示，近來台灣上市美股ETF愈出愈多、同質性高，於是鎖定發行較久、規模大且經歷市場震盪的標的比較，他觀察半年來績效排序以00971領先，讓他猶豫該用00757與00971配置，或乾脆全押00971。此貼引發討論，焦點圍繞新手該看短期績效還是長期邏輯、要集中科技或分散產業，以及是否直接買美股大盤ETF更省事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。