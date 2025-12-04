富邦美國傘型基金獲准成立 標普500與那斯達克成長題材一次掌握

富邦美國傘型基金旗下三檔美股基金包括：富邦標普500（009814）、富邦標普500指數基金與富邦NASDAQ-100指數基金，已於12月04日獲主管機關核准成立。

此外，富邦標普500（009814）預計將於12月19日在證券櫃檯買賣中心正式掛牌上市，為投資人以新台幣參與美股投資再添便捷管道。

富邦標普500（009814）經理人謝恩雅表示，美國就業市場放緩，加上9月零售銷售疲弱，顯示消費動能降溫，配合多位聯準會官員釋出鴿派訊號，CME FedWatch工具顯示Fed 12月降息預期升溫至80%以上。在資金環境改善下，市場風險偏好回升，科技股表現轉強，帶動整體美股向上。降息預期也將降低企業融資成本，有利半導體、AI相關設備與高效能晶片訂單加速成長。

美股第3季財報整體亮眼。根據FactSet數據，目前超過95%企業已公布業績，其中83% EPS優於預期；第3季獲利年增率預估達14.7%，並連續四季呈現兩位數增長。科技巨頭更成為亮點，NVIDIA第3季營收570億美元、年增62%，資料中心業務季增25%，顯示AI晶片需求持續強勁；Alphabet、Microsoft、Meta也上修展望，帶動雲端與半導體族群續漲。

富邦標普500指數基金暨富邦NASDAQ-100指數基金經理人王辰方表示，降息循環將提升市場流動性，有利多頭延續，但目前股市評價偏高，加上年底政策變數，預期震盪幅度將加大，類股輪動亦更明顯。不過12月起券商將陸續發布2026年展望，預期在企業獲利上修與資金面改善的支撐下，基本面仍偏向樂觀。

王辰方指出，短線震盪後，12月至明年元月行情仍有望回歸上漲主軸，資金預料聚焦AI供應鏈、AI應用與降息受惠股。

根據Morgan Stanley（大摩）最新報告，財政政策、貨幣政策與監管放鬆罕見同時偏多，將為美股帶來強力支撐。報告預估標普500未來12個月上看7,800點、約較現階段上漲14%，並認為AI驅動效率、企業現金流改善與2026～2027年《大而美法案》所帶來的減稅效益，都將持續推升企業獲利。

2025年美國重啟降息，資金回流動能將有助於美股續漲，此時提前布局2026年行情正逢其時。富邦美國傘型基金三檔商品可望滿足投資人從大盤核心到科技成長的多元配置需求，掌握美股中長期成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。