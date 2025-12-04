00706L 5日恢復融資券、當沖交易

臺灣證券交易所（下稱證交所）表示，由元大證券投資信託股份有限公司經理的元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金受益憑證（簡稱：期元大S&P日圓正2，股號：00706L），自2025年12月5日起恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。

證交所表示，該基金前因有《證交所受益憑證買賣辦法》第23條第1項所定情事，爰自2024年2月29日起實施管控作業在案，嗣該基金自2025年10月23日起，連續30個營業日申報基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅均未達65％，已符合前揭辦法同條第2項規定，自2025年12月5日起，其受益憑證恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。

