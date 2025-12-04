群益公告五檔債券ETF最新配息 這檔年化配息率高達6%

群益投信公告旗下五檔債券ETF配息資訊，分別為群益0-1年美債（00859B）、群益ESG投等債20+（00937B）、群益A級公司債（00792B）、群益AAA-A醫療債（00793B）、群益25年美債（00764B）。

在這五檔債券ETF中，00859B配息表現最吸睛，本次預估每股配發金額為0.622元，若以12月1日收盤價41.44元來推算，預估單次配息率1.5%，年化配息率6%。00859B本次除息日訂於12月16日，收益分配發放日則訂於1月13日。有意參與領息的投資人，最晚需在12月15日買進。

今年00859B已二度提高配息金額，這次也改寫成立以來最高配發金額的紀錄，迅速吸引市場關注。群益投信指出，00859B兼具存續期短、收益表現佳兩大優勢，相當適合存債族納入作為資產配置工具。

除了00859B有亮眼配息表現外，00937B、00792B、00793B、00764B本次預估每股配發金額分別為0.072元、0.434元、0.401元、0.324元，預估單期配發率為0.47%至1.32%不等。以公告日12月1日收盤價來推算，預估年化配息率達5.66%、5.27%、5.03%、4.46%。

00937B最新規模來到2,691億元，為規模最大的債券ETF，在所有ETF中排第六大，也是受益人數最多的投等債ETF，配息表現也相當優異。群益投信建議，有意建立收益來源與追求穩健配置的投資人可多加留意。

據了解，00937B鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行的長天期BBB級公司債，並精選票面利率大於4.5%的高優質資產，且設定單一產業10%上限來分散風險、降低波動。

法人分析，今年市場投資情緒深受降息預期反覆不定所影響，使債市波動劇烈，但資金仍持續湧入發債企業體質穩健、信用品質較佳的投等債ETF。此時投資人的投資策略應以息收為主，且要進行波動管理，以強化整體投組穩健度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。