快訊

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

控三立高層之子性侵後沉寂3個月 江祖平更新社群曝最新動向

群益公告五檔債券ETF最新配息 這檔年化配息率高達6%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

群益投信公告旗下五檔債券ETF配息資訊，分別為群益0-1年美債（00859B）、群益ESG投等債20+（00937B）、群益A級公司債（00792B）、群益AAA-A醫療債（00793B）、群益25年美債（00764B）。

在這五檔債券ETF中，00859B配息表現最吸睛，本次預估每股配發金額為0.622元，若以12月1日收盤價41.44元來推算，預估單次配息率1.5%，年化配息率6%。00859B本次除息日訂於12月16日，收益分配發放日則訂於1月13日。有意參與領息的投資人，最晚需在12月15日買進。

今年00859B已二度提高配息金額，這次也改寫成立以來最高配發金額的紀錄，迅速吸引市場關注。群益投信指出，00859B兼具存續期短、收益表現佳兩大優勢，相當適合存債族納入作為資產配置工具。

除了00859B有亮眼配息表現外，00937B、00792B、00793B、00764B本次預估每股配發金額分別為0.072元、0.434元、0.401元、0.324元，預估單期配發率為0.47%至1.32%不等。以公告日12月1日收盤價來推算，預估年化配息率達5.66%、5.27%、5.03%、4.46%。

00937B最新規模來到2,691億元，為規模最大的債券ETF，在所有ETF中排第六大，也是受益人數最多的投等債ETF，配息表現也相當優異。群益投信建議，有意建立收益來源與追求穩健配置的投資人可多加留意。

據了解，00937B鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行的長天期BBB級公司債，並精選票面利率大於4.5%的高優質資產，且設定單一產業10%上限來分散風險、降低波動。

法人分析，今年市場投資情緒深受降息預期反覆不定所影響，使債市波動劇烈，但資金仍持續湧入發債企業體質穩健、信用品質較佳的投等債ETF。此時投資人的投資策略應以息收為主，且要進行波動管理，以強化整體投組穩健度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 群益

延伸閱讀

降息機率飆到九成！資金轉向高品質債…00982B近三月報酬5.4％領先同族群

大盤跌2千點它很抗震！陳重銘：00919靠金融護體撐住震盪、年配息率11.6％狠角色

過去兩次降息循環非投等債都大勝！00981D迎接穩健息收行情

最牛一輪／南亞帶勁 群益55叫好

相關新聞

降息機率飆到九成！資金轉向高品質債…00982B近三月報酬5.4％領先同族群

美國最新公布的11月ADP私人就業人數意外減少3.2萬人，遠遜於市場預期，創下2023年3月以來最大降幅，為聯準會（Fed）的降息路徑再添柴火。市場預期12月降息機率已飆升近九成，資金避險情緒升溫，兼

00918不跟降息風...還升息了！配0.565元、殖利率10.8% 上車時間剩兩周

相較於00919第四季維持0.54元的配息，大華優利高填息ETF（00918）選擇微幅升息，從原本第三季配發的0.52元調整到0.565元，小小成長0.045元，並預計於12月18日（四）進行除息，股息則在明年（115）的1月13日入帳。

不碰期貨也能避險？成交量高的ETF成散戶最友善的替代方案

藉由ETF避險 選擇成交量高的標的 許多人心裡會想：「總覺得對期貨提不起勁。」、「可以的話不想碰期貨。」對期貨交易感到抗拒的投資人似乎意外的多。如果你也是這樣的人，不妨考慮以ETF代替。 ET

高股息ETF有貓膩 會計師示警：配息「被動收入」其實很傷荷包

今年股市頻創新高，加上利率居於高位，無論是資本利得或配息收入，許多投資人都有亮眼進帳。然而，獲利的同時，也代表隔年必須面...

新手想全押00971！網勸「買美股大盤」點名VOO、VTI、VT、QQQ

許多投資人青睞美股，一名網友在PTT發文表示，近來台灣上市美股ETF愈出愈多、同質性高，於是鎖定發行較久、規模大且經歷市場震盪的標的比較，他觀察半年來績效排序以00971領先，讓他猶豫該用00757與00971配置，或乾脆全押00971。此貼引發討論，焦點圍繞新手該看短期績效還是長期邏輯、要集中科技或分散產業，以及是否直接買美股大盤ETF更省事。

30歲起年買40萬VT、QQQ⋯退休前累計千萬資產！網曝困難點在人性

長期投資需要有堅定的決心，若成功持續到退休，對於退休生活將有很大幫助。一名網友在PTT發文請益，指出長期投資以年化8%、72法則推算，只要穩定投入如VT等全球型ETF，理論上20年即可累積接近退休所需資產，卻疑惑現實中身邊少見50歲準備退休的人，引起網友熱烈討論。留言多集中在「長投知易行難」、「人生變數與現金流壓力」、以及「通膨會侵蝕退休金購買力」三大面向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。