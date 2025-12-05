快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

國泰永續高股息00878在11月18日除息後，有網友以12月4日收盤價21.12元對照除息前21.11元，直指00878已完成填息且速度驚人，引來其他人熱烈回應。討論焦點不在數字本身，而是「填息到底重不重要」與高股息ETF的報酬本質，支持與反對聲音呈現兩極。

依公開資訊，00878 2025年第四季每股配息0.4元，除息日為11月18日、股利將於12月12日發放。市場一般認定填息意指除息後股價回到除息前水準（或還原含息報酬後不落後），因此若以除息前收盤21.11元作為參考，近期價格回升至相近區間，確實符合「名目填息」的條件。只是填息快慢常受大盤、成分股走勢與資金偏好影響，未必能直接連結為長線績效或未來配息保證。

一名網友PTT的提問帶著明顯正向解讀，認為00878只花16天就回到除息前價位「算超快」，等於這次配息後仍能維持成本與市價的穩定，暗示00878具備快速回補股息缺口的能力，也反映高股息ETF在震盪市況下仍有支撐力。

不過，留言裡最主流的共識是「填息不重要」。不少網友直言，高股息ETF配息本來就會讓淨值下調，「還原價格一樣會墊高」，短期填息與否不影響長期報酬；也有人反問「又沒要賣，擔心什麼填不填息」，認為這類標的重點是長期持有、領現金流與股息再投入的複利效果，而不是每季盯著填息天數。

同時也出現較強烈的批評派，嘲諷把配息當賺錢、填息當爆賺是「觀念偏差」，甚至用「左手配右手」的老梗提醒高股息的本質是把報酬拆成現金與價格兩部分，若沒有再投資或配置目的，單看配息容易高估實際獲利；也有人抱怨00878一年來股價平淡，認為「盤了一年完全沒漲」填息只是心理安慰。

另一方面，少數網友提供補充觀點，認為討論填息不能只看某一天收盤，若隔天回落就難稱穩定填息；更關鍵的是投資人拿到股息後如何使用，例如轉投市值型、正二或其他機會才有意義。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878、0056、00919自組月月配現金流！杉本試算「合理價」：繼續存沒問題

財經YouTuber杉本於影片中聚焦退休金議題，分析如何利用高股息ETF組建「月月配」現金流，作為退休後的長期生活保障。他指出，台灣35至55歲族群平均每年僅能存下約三十萬元，若以65歲退休估算，退休金需求動輒七百萬至一千五百萬元，若只靠累積本金將面臨沉重壓力。

00878「16天填息」速度驚人？網卻一面倒指不重要：又沒要賣

國泰永續高股息00878在11月18日除息後，有網友以12月4日收盤價21.12元對照除息前21.11元，直指00878已完成填息且速度驚人，引來其他人熱烈回應。討論焦點不在數字本身，而是「填息到底重不重要」與高股息ETF的報酬本質，支持與反對聲音呈現兩極。

台股市值ETF新黑馬！小姐姐：009803含息報酬33.4％…年化配息率逼近6.5％＋填息快

依起聊ETF：第三代市值型ETF 最近天氣開始有冬天的味道；小姐姐自己在換季的時候發現...原來我留下的都是基本款！ 那麼在投資上，我覺得每個人也該有的「核心部位基本款」就是：市值型ET

00918年化殖利率10％！為何3年平均報酬率能逾26%？他分析成長曲線「爆發加速」

大華優利高填息30(00918)最新配息出爐！最後買進日何時？00918每單位將配發0.565元，預計在12月18日除息，若想參與本次除息，最晚要在12月17日買進，股利將在2026年1月13日發放。以11月28日收盤價約22.52元估算，本季現金殖利率約2.5%，今年累計配息率約落在逾10％水準。

主動式 ETF 發展 台股主題一支獨秀

主動式ETF問世僅半年多，整體最新規模突破千億元大關，其中台股主題規模、受益人數三級跳，表現一支獨秀，成為最受國內投資人...

6檔打敗大盤的台股 ETF！00919含金抗震周漲1.35%居冠

近期台股大盤雖震盪，金融股在獲利與降息升溫利多下表現相對出色，也讓金融指數持續攀升，12月4日上漲1.3%，來到2,28...

