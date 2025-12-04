證交所：期元大S&P日圓正2 5日恢復融資券、當沖交易

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，期元大S&P日圓正2 ETF（00706L）自5日起恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。

證交所表示，由元大證券投資信託股份有限公司經理之「元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金」受益憑證，自12月5日起恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。

該基金前因有證交所《受益憑證買賣辦法》第23條第1項所定情事，爰自113年2月29日起實施管控作業在案，嗣該基金自114年10月23日起，連續30個營業日申報之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅均未達65％，已符合前揭辦法同條第2項規定，爰自114年12月5日起，其受益憑證恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

