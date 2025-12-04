日經指數重返5萬點關卡 這檔商社ETF漲2.5%再創掛牌新高

美股四大指數齊揚，但台股4日在獲利了結賣壓下開高走低，盤勢呈現高檔震盪。反觀日本股市氣勢如虹，在日經指數大漲千點、收復5萬點整數關卡激勵下，相關日股ETF表現強勁。其中，中信日本商社（00955）展現商社領漲抗跌強勁動能，終場收在12.7元，大漲2.5%，再創掛牌以來新高；富邦日本（00645）收在47.41元，漲1.43%，同創掛牌新高價。至於其餘日股ETF同步收漲，漲幅約在1.4%至1.5%間。

00955經理人辛忠駿表示，日本企業本次財報表現亮眼，主要動能來自AI半導體、IT服務、金融及建築材料等領域。針對投資人關注的五大商社表現，辛忠駿分析，雖然近期資源類別業務受到中國大陸產能過剩及東南亞需求疲軟影響，但商社早已積極轉型，布局非資源類別業務（如食品、基礎建設、機械、醫療）展現強勁增長，成功抵銷資源周期的波動，使整體業績符合預期，長期獲利結構更加穩健。

商社類股近期表現持續優於東證指數，也反映出市場認同其商業模式轉型。辛忠駿指出，商社龍頭積極執行股票回購政策，對股價形成強力支撐。更具指標性的是，股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在第3季期間連續增持三菱商事與三井物產，持股比例雙雙突破10%。巴菲特的長線加碼，不僅是對日本商社「護城河」優勢的背書，更成為推升商社族群評價重估（Re-rating）的重要催化劑。

展望後市，辛忠駿認為日本商社具備「龐大現金流」與「跨產業整合」兩大優勢，處於日本企業治理改革與再生能源布局加速落地的核心位置。隨著日本政府延續寬鬆經濟主軸、外資持續流入，加上巴菲特效應帶動的市場信心，日本商社產業仍有補漲與表現空間。

辛忠駿指出，日本企業治理改革與再生能源布局正在加速落地，商社龍頭具備龐大現金流與跨產業整合優勢，在高市政府穩定政策支持下，將持續受惠長線成長。在日股重返高點之際，00955兼具匯率與企業獲利成長雙重優勢，是投資人參與日股長線行情的絕佳工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。