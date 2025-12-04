快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

日經指數重返5萬點關卡 這檔商社ETF漲2.5%再創掛牌新高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

美股四大指數齊揚，但台股4日在獲利了結賣壓下開高走低，盤勢呈現高檔震盪。反觀日本股市氣勢如虹，在日經指數大漲千點、收復5萬點整數關卡激勵下，相關日股ETF表現強勁。其中，中信日本商社（00955）展現商社領漲抗跌強勁動能，終場收在12.7元，大漲2.5%，再創掛牌以來新高；富邦日本（00645）收在47.41元，漲1.43%，同創掛牌新高價。至於其餘日股ETF同步收漲，漲幅約在1.4%至1.5%間。

00955經理人辛忠駿表示，日本企業本次財報表現亮眼，主要動能來自AI半導體、IT服務、金融及建築材料等領域。針對投資人關注的五大商社表現，辛忠駿分析，雖然近期資源類別業務受到中國大陸產能過剩及東南亞需求疲軟影響，但商社早已積極轉型，布局非資源類別業務（如食品、基礎建設、機械、醫療）展現強勁增長，成功抵銷資源周期的波動，使整體業績符合預期，長期獲利結構更加穩健。

商社類股近期表現持續優於東證指數，也反映出市場認同其商業模式轉型。辛忠駿指出，商社龍頭積極執行股票回購政策，對股價形成強力支撐。更具指標性的是，股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在第3季期間連續增持三菱商事與三井物產，持股比例雙雙突破10%。巴菲特的長線加碼，不僅是對日本商社「護城河」優勢的背書，更成為推升商社族群評價重估（Re-rating）的重要催化劑。

展望後市，辛忠駿認為日本商社具備「龐大現金流」與「跨產業整合」兩大優勢，處於日本企業治理改革與再生能源布局加速落地的核心位置。隨著日本政府延續寬鬆經濟主軸、外資持續流入，加上巴菲特效應帶動的市場信心，日本商社產業仍有補漲與表現空間。

辛忠駿指出，日本企業治理改革與再生能源布局正在加速落地，商社龍頭具備龐大現金流與跨產業整合優勢，在高市政府穩定政策支持下，將持續受惠長線成長。在日股重返高點之際，00955兼具匯率與企業獲利成長雙重優勢，是投資人參與日股長線行情的絕佳工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本 日股

延伸閱讀

00955是巴菲特送給投資人最後的大禮！達人：成分股將5大商社全包了

別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

投資如同長跑…獎牌頒給犯錯最少的人！巴菲特三大指標挑「打折股」賺20年超額報酬

巴菲特最被誤解卻最具代表性的策略：為什麼他要買下那些無聊、看似過時的事業？

相關新聞

降息機率飆到九成！資金轉向高品質債…00982B近三月報酬5.4％領先同族群

美國最新公布的11月ADP私人就業人數意外減少3.2萬人，遠遜於市場預期，創下2023年3月以來最大降幅，為聯準會（Fed）的降息路徑再添柴火。市場預期12月降息機率已飆升近九成，資金避險情緒升溫，兼

00918不跟降息風...還升息了！配0.565元、殖利率10.8% 上車時間剩兩周

相較於00919第四季維持0.54元的配息，大華優利高填息ETF（00918）選擇微幅升息，從原本第三季配發的0.52元調整到0.565元，小小成長0.045元，並預計於12月18日（四）進行除息，股息則在明年（115）的1月13日入帳。

不碰期貨也能避險？成交量高的ETF成散戶最友善的替代方案

藉由ETF避險 選擇成交量高的標的 許多人心裡會想：「總覺得對期貨提不起勁。」、「可以的話不想碰期貨。」對期貨交易感到抗拒的投資人似乎意外的多。如果你也是這樣的人，不妨考慮以ETF代替。 ET

高股息ETF有貓膩 會計師示警：配息「被動收入」其實很傷荷包

今年股市頻創新高，加上利率居於高位，無論是資本利得或配息收入，許多投資人都有亮眼進帳。然而，獲利的同時，也代表隔年必須面...

新手想全押00971！網勸「買美股大盤」點名VOO、VTI、VT、QQQ

許多投資人青睞美股，一名網友在PTT發文表示，近來台灣上市美股ETF愈出愈多、同質性高，於是鎖定發行較久、規模大且經歷市場震盪的標的比較，他觀察半年來績效排序以00971領先，讓他猶豫該用00757與00971配置，或乾脆全押00971。此貼引發討論，焦點圍繞新手該看短期績效還是長期邏輯、要集中科技或分散產業，以及是否直接買美股大盤ETF更省事。

30歲起年買40萬VT、QQQ⋯退休前累計千萬資產！網曝困難點在人性

長期投資需要有堅定的決心，若成功持續到退休，對於退休生活將有很大幫助。一名網友在PTT發文請益，指出長期投資以年化8%、72法則推算，只要穩定投入如VT等全球型ETF，理論上20年即可累積接近退休所需資產，卻疑惑現實中身邊少見50歲準備退休的人，引起網友熱烈討論。留言多集中在「長投知易行難」、「人生變數與現金流壓力」、以及「通膨會侵蝕退休金購買力」三大面向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。