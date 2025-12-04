降息機率飆到九成！資金轉向高品質債…00982B近三月報酬5.4％領先同族群
美國最新公布的11月ADP私人就業人數意外減少3.2萬人，遠遜於市場預期，創下2023年3月以來最大降幅，為聯準會（Fed）的降息路徑再添柴火。市場預期12月降息機率已飆升近九成，資金避險情緒升溫，兼具收益與信用品質的投資級債券，在此市場轉折點的投資優勢盡顯，成為法人眼中應對市場震盪的穩健核心配置。
FT投資級債20+(00982B)基金經理人洪慧珊表示，美國勞動市場的降溫趨勢日益明確，特別是小型企業的裁員壓力加劇，反映出整體經濟動能正在放緩。與此同時，ISM服務業指數中的投入價格創下七個月新低，通膨壓力緩和的訊號，為聯準會啟動降息提供了更充足的理由。在這樣的背景下，債券市場已提前反應，10年期美債殖利率回落至4.06%附近，顯示市場高度預期利率環境將轉向寬鬆。
洪慧珊進一步分析，一旦聯準會進入降息循環，且未來降息預期機率維持高點，將引導市場利率下行，而債券價格與利率呈反向關係，這意味著投資級債券的價格將迎來上漲空間。她強調，聯準會本月不僅結束了自2022年6月以來的縮表政策，市場更預期最快可能在明年初宣布新增購買國庫券，這將為市場注入新的流動性，對體質優良的投資級債券是一大利多。
這股趨勢也反映在近期的債市表現上。根據CMoney截至12月3日的資料，多檔投資級債ETF展現了強勁的總報酬，例如「FT投資級債20+」（00982B）近三月總報酬率達5.4%，「統一ESG投等債15+」（00966B）與「群益ESG投等債20+」（00937B）同期報酬率亦分別有5.3%及5.1%，顯示在市場預期降息的心理驅動下，資金已開始積極布局。
投信法人認為，當前經濟前景仍有雜音，企業招聘活動反覆，市場波動性可能加劇。相較於股票或其他高風險資產，投資級債券的發行企業多為大型藍籌公司，財務狀況穩健，違約風險極低，其防禦特性在不確定環境中更顯珍貴。她建議，投資人可將投資級債券納入資產配置，不僅能抵禦市場震盪，更能提前卡位降息循環啟動後的資本利得機會，達到攻守兼備的投資目標。
近期投資等級債績效表
|代號
|股票名稱
|收盤價
|近三月總報酬率(%)*
|近一月總報酬率(%)
|00982B
|FT投資級債20+
|10.1
|5.4
|2.1
|00966B
|統一ESG投等債15+
|14.2
|5.3
|2.2
|00937B
|群益ESG投等債20+
|15.2
|5.1
|2.1
|00950B
|凱基A級公司債
|14.4
|5.1
|2.2
|00970B
|新光BBB投等債20+
|9.6
|5.0
|2.3
|00968B
|元大優息投等債
|9.5
|5.0
|2.3
|00957B
|兆豐US優選投等債
|13.9
|5.0
|2.0
|00948B
|中信優息投資級債
|9.7
|4.9
|2.2
|00959B
|大華投等美債15Y+
|9.6
|4.7
|1.9
資料來源：CMoney (2025.12.03)
*總報酬率為淨值還原
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
