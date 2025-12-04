快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

聽新聞
0:00 / 0:00

降息機率飆到九成！資金轉向高品質債…00982B近三月報酬5.4％領先同族群

聯合新聞網／ 綜合報導
降息機率接近九成，債市提前反應。00982B受惠利率下降，成震盪行情中的穩健配置。中央社
降息機率接近九成，債市提前反應。00982B受惠利率下降，成震盪行情中的穩健配置。中央社

美國最新公布的11月ADP私人就業人數意外減少3.2萬人，遠遜於市場預期，創下2023年3月以來最大降幅，為聯準會（Fed）的降息路徑再添柴火。市場預期12月降息機率已飆升近九成，資金避險情緒升溫，兼具收益與信用品質的投資級債券，在此市場轉折點的投資優勢盡顯，成為法人眼中應對市場震盪的穩健核心配置。

FT投資級債20+(00982B)基金經理人洪慧珊表示，美國勞動市場的降溫趨勢日益明確，特別是小型企業的裁員壓力加劇，反映出整體經濟動能正在放緩。與此同時，ISM服務業指數中的投入價格創下七個月新低，通膨壓力緩和的訊號，為聯準會啟動降息提供了更充足的理由。在這樣的背景下，債券市場已提前反應，10年期美債殖利率回落至4.06%附近，顯示市場高度預期利率環境將轉向寬鬆。

洪慧珊進一步分析，一旦聯準會進入降息循環，且未來降息預期機率維持高點，將引導市場利率下行，而債券價格與利率呈反向關係，這意味著投資級債券的價格將迎來上漲空間。她強調，聯準會本月不僅結束了自2022年6月以來的縮表政策，市場更預期最快可能在明年初宣布新增購買國庫券，這將為市場注入新的流動性，對體質優良的投資級債券是一大利多。

這股趨勢也反映在近期的債市表現上。根據CMoney截至12月3日的資料，多檔投資級債ETF展現了強勁的總報酬，例如「FT投資級債20+」（00982B）近三月總報酬率達5.4%，「統一ESG投等債15+」（00966B）與「群益ESG投等債20+」（00937B）同期報酬率亦分別有5.3%及5.1%，顯示在市場預期降息的心理驅動下，資金已開始積極布局。

投信法人認為，當前經濟前景仍有雜音，企業招聘活動反覆，市場波動性可能加劇。相較於股票或其他高風險資產，投資級債券的發行企業多為大型藍籌公司，財務狀況穩健，違約風險極低，其防禦特性在不確定環境中更顯珍貴。她建議，投資人可將投資級債券納入資產配置，不僅能抵禦市場震盪，更能提前卡位降息循環啟動後的資本利得機會，達到攻守兼備的投資目標。

近期投資等級債績效表

代號股票名稱收盤價近三月總報酬率(%)*近一月總報酬率(%)
00982BFT投資級債20+10.15.42.1
00966B統一ESG投等債15+14.25.32.2
00937B群益ESG投等債20+15.25.12.1
00950B凱基A級公司債14.45.12.2
00970B新光BBB投等債20+9.65.02.3
00968B元大優息投等債9.55.02.3
00957B兆豐US優選投等債13.95.02.0
00948B中信優息投資級債9.74.92.2
00959B大華投等美債15Y+9.64.71.9

資料來源：CMoney (2025.12.03)

*總報酬率為淨值還原

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+ 降息

延伸閱讀

存0050來領退休金可行？泰北哥提「3方案1終極版」：還真有加大本金的辦法

00878「填息完成」配息、股價皆穩！存股哥：後兩季續配至少0.4元應也沒問題

00918不跟降息風...還升息了！配0.565元、殖利率10.8% 上車時間剩兩周

不是對沖、是分散！盤整行情中「多空雙賺」其實有機會

相關新聞

降息機率飆到九成！資金轉向高品質債…00982B近三月報酬5.4％領先同族群

美國最新公布的11月ADP私人就業人數意外減少3.2萬人，遠遜於市場預期，創下2023年3月以來最大降幅，為聯準會（Fed）的降息路徑再添柴火。市場預期12月降息機率已飆升近九成，資金避險情緒升溫，兼

00918不跟降息風...還升息了！配0.565元、殖利率10.8% 上車時間剩兩周

相較於00919第四季維持0.54元的配息，大華優利高填息ETF（00918）選擇微幅升息，從原本第三季配發的0.52元調整到0.565元，小小成長0.045元，並預計於12月18日（四）進行除息，股息則在明年（115）的1月13日入帳。

不碰期貨也能避險？成交量高的ETF成散戶最友善的替代方案

藉由ETF避險 選擇成交量高的標的 許多人心裡會想：「總覺得對期貨提不起勁。」、「可以的話不想碰期貨。」對期貨交易感到抗拒的投資人似乎意外的多。如果你也是這樣的人，不妨考慮以ETF代替。 ET

高股息ETF有貓膩 會計師示警：配息「被動收入」其實很傷荷包

今年股市頻創新高，加上利率居於高位，無論是資本利得或配息收入，許多投資人都有亮眼進帳。然而，獲利的同時，也代表隔年必須面...

新手想全押00971！網勸「買美股大盤」點名VOO、VTI、VT、QQQ

許多投資人青睞美股，一名網友在PTT發文表示，近來台灣上市美股ETF愈出愈多、同質性高，於是鎖定發行較久、規模大且經歷市場震盪的標的比較，他觀察半年來績效排序以00971領先，讓他猶豫該用00757與00971配置，或乾脆全押00971。此貼引發討論，焦點圍繞新手該看短期績效還是長期邏輯、要集中科技或分散產業，以及是否直接買美股大盤ETF更省事。

30歲起年買40萬VT、QQQ⋯退休前累計千萬資產！網曝困難點在人性

長期投資需要有堅定的決心，若成功持續到退休，對於退休生活將有很大幫助。一名網友在PTT發文請益，指出長期投資以年化8%、72法則推算，只要穩定投入如VT等全球型ETF，理論上20年即可累積接近退休所需資產，卻疑惑現實中身邊少見50歲準備退休的人，引起網友熱烈討論。留言多集中在「長投知易行難」、「人生變數與現金流壓力」、以及「通膨會侵蝕退休金購買力」三大面向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。