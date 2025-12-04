降息機率飆到九成！資金轉向高品質債…00982B近三月報酬5.4％領先同族群

美國最新公布的11月ADP私人就業人數意外減少3.2萬人，遠遜於市場預期，創下2023年3月以來最大降幅，為聯準會（Fed）的降息路徑再添柴火。市場預期12月降息機率已飆升近九成，資金避險情緒升溫，兼具收益與信用品質的投資級債券，在此市場轉折點的投資優勢盡顯，成為法人眼中應對市場震盪的穩健核心配置。

FT投資級債20+(00982B)基金經理人洪慧珊表示，美國勞動市場的降溫趨勢日益明確，特別是小型企業的裁員壓力加劇，反映出整體經濟動能正在放緩。與此同時，ISM服務業指數中的投入價格創下七個月新低，通膨壓力緩和的訊號，為聯準會啟動降息提供了更充足的理由。在這樣的背景下，債券市場已提前反應，10年期美債殖利率回落至4.06%附近，顯示市場高度預期利率環境將轉向寬鬆。

洪慧珊進一步分析，一旦聯準會進入降息循環，且未來降息預期機率維持高點，將引導市場利率下行，而債券價格與利率呈反向關係，這意味著投資級債券的價格將迎來上漲空間。她強調，聯準會本月不僅結束了自2022年6月以來的縮表政策，市場更預期最快可能在明年初宣布新增購買國庫券，這將為市場注入新的流動性，對體質優良的投資級債券是一大利多。

這股趨勢也反映在近期的債市表現上。根據CMoney截至12月3日的資料，多檔投資級債ETF展現了強勁的總報酬，例如「FT投資級債20+」（00982B）近三月總報酬率達5.4%，「統一ESG投等債15+」（00966B）與「群益ESG投等債20+」（00937B）同期報酬率亦分別有5.3%及5.1%，顯示在市場預期降息的心理驅動下，資金已開始積極布局。

投信法人認為，當前經濟前景仍有雜音，企業招聘活動反覆，市場波動性可能加劇。相較於股票或其他高風險資產，投資級債券的發行企業多為大型藍籌公司，財務狀況穩健，違約風險極低，其防禦特性在不確定環境中更顯珍貴。她建議，投資人可將投資級債券納入資產配置，不僅能抵禦市場震盪，更能提前卡位降息循環啟動後的資本利得機會，達到攻守兼備的投資目標。

近期投資等級債績效表

代號 股票名稱 收盤價 近三月總報酬率(%)* 近一月總報酬率(%) 00982B FT投資級債20+ 10.1 5.4 2.1 00966B 統一ESG投等債15+ 14.2 5.3 2.2 00937B 群益ESG投等債20+ 15.2 5.1 2.1 00950B 凱基A級公司債 14.4 5.1 2.2 00970B 新光BBB投等債20+ 9.6 5.0 2.3 00968B 元大優息投等債 9.5 5.0 2.3 00957B 兆豐US優選投等債 13.9 5.0 2.0 00948B 中信優息投資級債 9.7 4.9 2.2 00959B 大華投等美債15Y+ 9.6 4.7 1.9

*總報酬率為淨值還原

