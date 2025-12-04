高股息ETF有貓膩 會計師示警：配息「被動收入」其實很傷荷包

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料日期：2025/12/1，相關稅賦以稅捐機關公告為準。
今年股市頻創新高，加上利率居於高位，無論是資本利得或配息收入，許多投資人都有亮眼進帳。然而，獲利的同時，也代表隔年必須面對「要被課多少稅」的現實。「鉅亨買基金」指出，若能提前做好稅務規劃，不僅能保住到手獲利，更能讓資產累積速度明顯提升。會計師陳俊廷建議，利用境內「不配息的累積型基金」打造現金流，能有效避開高稅負與二代健保補充保費，比起高股息ETF更具稅務優勢。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，近幾年高股息ETF爆紅，小資族與退休族幾乎人手一檔，主因是「想靠配息補貼生活」的需求。不過，這類ETF的配息來源，包括利息所得、股利所得，甚至借券所產生的租賃所得，皆屬於課稅項目。投資人若沒有先評估稅負，實際到手的金額可能遠比想像中少，甚至被補充保費進一步壓縮。

陳俊廷指出，高股息ETF屬於「強制配息型」商品，投資人無法自行選擇。這意味著，未來若政府推動二代健保「全年累積制」，拆單策略也將難以運作。相較之下，境內共同基金雖然在課稅流程上類似ETF，但具備兩項重要優勢：首先，基金沒有借券行為，因此沒有租賃所得的稅負問題；其次，基金可選擇「累積型級別」，不配息、專注於資產滾存，對並非立即需要現金流的族群更具效益。利用基金淨值的成長累積資本利得，可避開配息需課稅的缺點，也能透過複利效應提升長期報酬。

對於高所得族群而言，稅務影響更是顯著。陳俊廷分析，每一筆額外收入都可能落入最高40％的綜合所得稅級距，另外還需負擔2.11％的二代健保補充保費，以致實際到手的金額往往遠低於帳面收益。他強調，若把同樣的現金流來源轉換為「資本利得」形式，就能避開所得稅與補充保費。「鉅亨買基金」建議投資人可選擇累積型境內基金，先讓資產成長，等到有資金需求時再進行提（部分贖回）。依現行稅制規定，基金贖回屬於資本利得，不必計入所得稅，也不會被課二代健保補充保費，是極具優勢的合法節稅方式。

張榮仁認為，如果每次要用錢都得自己手動贖回，對於退休族或習慣每月領息的人來說，不僅流程繁瑣，也容易忘記操作。此外，近兩年多檔高股息ETF配息下降，導致每月實領金額不穩定，更凸顯固定現金流的重要性。為了解決這些痛點，鉅亨買基金推出「自由Pay」機制，可自訂提領金額、比率及時間，一旦設定後即自動執行，已受到愈來愈多投資人青睞。

「鉅亨自由Pay」是透過累積型基金的「定期提領」功能，讓系統按照投資人設定的條件，自動在固定時間賣出相應的基金單位，效果類似「自動配息」，但本質仍屬資本利得實現，因此根據現行稅制可享免稅待遇，也不會被計入二代健保補充保費。換句話說，投資人可享有像是「領息」般的固定現金流，又完全避開配息課稅問題。對追求穩定現金流、稅務友善與操作便利的族群來說，是更靈活、更符合現代需求的理財方式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

二代健保補充保費 配息 高股息

