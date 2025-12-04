00918不跟降息風...還升息了！配0.565元、殖利率10.8% 上車時間剩兩周

＊原文時間12月3日。

相較於00919第四季維持0.54元的配息，大華優利高填息ETF（00918）選擇微幅升息，從原本第三季配發的0.52元調整到0.565元，小小成長0.045元，並預計於12月18日（四）進行除息，股息則在明年（115）的1月13日入帳。

00918近四季的配息為0.7元+0.7元+0.52元+0.565元=2.485元，以12月2日的收盤價22.59來算，殖利率約10.8％，儘管沒有00919高，但也破10％，算是不錯了！

從先前的統計數據上來看，打著高填息的00918卻在2024年Q1到2025年Q3的七個配息季度當中，卻有三次未填息，而這點也被我拿來當作檢視的條件，還好從2025年Q2開始恢復填息的狀態，未來如果配息沒有太超過，成份股的表現也穩定的話，我想00918填息表現應該會恢復正常才是。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。