快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

00918不跟降息風...還升息了！配0.565元、殖利率10.8% 上車時間剩兩周

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
00918配息0.565元。台股示意圖／中央社
00918配息0.565元。台股示意圖／中央社

＊原文時間12月3日。

相較於00919第四季維持0.54元的配息，大華優利高填息ETF（00918）選擇微幅升息，從原本第三季配發的0.52元調整到0.565元，小小成長0.045元，並預計於12月18日（四）進行除息，股息則在明年（115）的1月13日入帳。

00918近四季的配息為0.7元+0.7元+0.52元+0.565元=2.485元，以12月2日的收盤價22.59來算，殖利率約10.8％，儘管沒有00919高，但也破10％，算是不錯了！

從先前的統計數據上來看，打著高填息的00918卻在2024年Q1到2025年Q3的七個配息季度當中，卻有三次未填息，而這點也被我拿來當作檢視的條件，還好從2025年Q2開始恢復填息的狀態，未來如果配息沒有太超過，成份股的表現也穩定的話，我想00918填息表現應該會恢復正常才是。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF

相關新聞

降息機率飆到九成！資金轉向高品質債…00982B近三月報酬5.4％領先同族群

美國最新公布的11月ADP私人就業人數意外減少3.2萬人，遠遜於市場預期，創下2023年3月以來最大降幅，為聯準會（Fed）的降息路徑再添柴火。市場預期12月降息機率已飆升近九成，資金避險情緒升溫，兼

00918不跟降息風...還升息了！配0.565元、殖利率10.8% 上車時間剩兩周

相較於00919第四季維持0.54元的配息，大華優利高填息ETF（00918）選擇微幅升息，從原本第三季配發的0.52元調整到0.565元，小小成長0.045元，並預計於12月18日（四）進行除息，股息則在明年（115）的1月13日入帳。

不碰期貨也能避險？成交量高的ETF成散戶最友善的替代方案

藉由ETF避險 選擇成交量高的標的 許多人心裡會想：「總覺得對期貨提不起勁。」、「可以的話不想碰期貨。」對期貨交易感到抗拒的投資人似乎意外的多。如果你也是這樣的人，不妨考慮以ETF代替。 ET

高股息ETF有貓膩 會計師示警：配息「被動收入」其實很傷荷包

今年股市頻創新高，加上利率居於高位，無論是資本利得或配息收入，許多投資人都有亮眼進帳。然而，獲利的同時，也代表隔年必須面...

新手想全押00971！網勸「買美股大盤」點名VOO、VTI、VT、QQQ

許多投資人青睞美股，一名網友在PTT發文表示，近來台灣上市美股ETF愈出愈多、同質性高，於是鎖定發行較久、規模大且經歷市場震盪的標的比較，他觀察半年來績效排序以00971領先，讓他猶豫該用00757與00971配置，或乾脆全押00971。此貼引發討論，焦點圍繞新手該看短期績效還是長期邏輯、要集中科技或分散產業，以及是否直接買美股大盤ETF更省事。

30歲起年買40萬VT、QQQ⋯退休前累計千萬資產！網曝困難點在人性

長期投資需要有堅定的決心，若成功持續到退休，對於退休生活將有很大幫助。一名網友在PTT發文請益，指出長期投資以年化8%、72法則推算，只要穩定投入如VT等全球型ETF，理論上20年即可累積接近退休所需資產，卻疑惑現實中身邊少見50歲準備退休的人，引起網友熱烈討論。留言多集中在「長投知易行難」、「人生變數與現金流壓力」、以及「通膨會侵蝕退休金購買力」三大面向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。