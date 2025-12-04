快訊

不碰期貨也能避險？成交量高的ETF成散戶最友善的替代方案

聯合新聞網／ 二階堂重人
不想碰期貨的投資人可用追蹤大盤的ETF取代避險操作。挑選成交量高的標的能降低滑價、提高交易效率。圖／聯合報系資料照片
藉由ETF避險 選擇成交量高的標的

許多人心裡會想：「總覺得對期貨提不起勁。」、「可以的話不想碰期貨。」對期貨交易感到抗拒的投資人似乎意外的多。如果你也是這樣的人，不妨考慮以ETF代替

大是文化《<a href='/search/tagging/2/隔日沖' rel='隔日沖' data-rel='/2/193917' class='tag'><strong>隔日沖</strong></a>投資術：我的獨門法則：收盤前5分鐘才進場，隔日開盤馬上出場──上漲和下跌我都賺，勝率超過八成。》，作者：二階堂重人
ETF是Exchange Traded Fund（指數股票型基金）的縮寫。簡單來說，它是可像股票一樣，在交易所買賣的投資信託。ETF的種類非常多元，包含追蹤黃金價格的標的，或追蹤玉米指數（按：泛指反映玉米價格走勢的期貨指數或價格指標）的標的等。

操作隔日沖的話，我建議搭配與大盤指數連動的ETF。追蹤大盤指數的ETF有好幾種，請盡量選擇成交量高的標的。有些ETF成交量不大，這類商品有時無法以理想的價格成交。

隔日沖基本上是在收盤或開盤時交易，因此成交量的影響通常不大，但即使如此，我仍然建議優先選擇成交量較大的ETF。

ETF的下單方式和平常買股票一樣，透過券商的介面即可完成，不像操作期貨時須先開立期貨帳戶。

做多：現股買進，或透過融資建立多頭部位。
做空：透過融券建立空頭部位。

做多與做空的範例如下：

例1

多頭部位：買進5檔股票。
空頭部位：做空追蹤大盤指數的100股ETF。

例2

多頭部位：買進追蹤大盤指數的100股ETF。
空頭部位：做空5檔股票。

（本文摘自大是文化《隔日沖投資術：我的獨門法則：收盤前5分鐘才進場，隔日開盤馬上出場──上漲和下跌我都賺，勝率超過八成。》，作者：二階堂重人）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

