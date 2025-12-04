台股 ETF 市場戰火延燒 009803、009802即將除息

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

時間進入今年度最後一個月，盤點2025年發行之5檔被動市值型台股ETF新兵的配息狀況，12月共有保德信市值動能50 ETF（009803）與富邦旗艦50（009802）兩檔ETF分別將於17、16日除息，且這兩檔ETF也都在今年9月中旬展開首次除息。

值得注意的是，009803本次最新預估配息金額達0.22元，相較前次配息0.19元更高，明顯發揮出下半年換股加重價值因子選股優勢，創造更好的股息收入機會；009802最新預估配息金額達0.092元；至於聯邦台精彩50（009804）因為是半年配設計，故12月並未參與配息，華南永昌優選50（009808）則是5月掛牌，最新除息日落在11月下旬。

玉山投信指出，今年台股ETF市場相當精采，除了本土與外商投信相繼投入ETF市場，ETF產品也從被動型開放至主動型，而這兩大類ETF各擁特色，在投資上也各有不同優勢，對投資人而言除了有更多元化的選擇，資產配置也能從被動型、主動型等特質做布局，例如投資人可參考被動型ETF的換股篩選邏輯，是否符合配息需求或是追求資本利得契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

