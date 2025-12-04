大盤跌2千點它很抗震！陳重銘：00919靠金融護體撐住震盪、年化配息率11.6％亮相

投資不能只想著贏，也要不能輸。

今年AI類股漲翻天，但也要居高思危，11月初大盤往下2千點，也是AI類股惹的禍；「AI會不會泡沫？」成為投資人胸口的痛，我們無法預測股災，只能夠做好資產的配置。

觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。金融股算是慢熱型的股票，往年多是在除息前有表現。00919前三大成分股的國泰、中信、富邦，下半年獲利大成長，明年可望拉高配息金額，當然高配息也可望帶動一波行情，提早佈局金融股的00919，可以耐心等待收割。

00919 即將在12月16日除息0.54元，12月15日為最後買進日，以12月3日收盤價計算，單次配息率為2.5%（季配息）。2025年00919總共配息2.52元，年化配息率達到11.6%。你知道嗎？00919是目前市場上，唯一連續11次年化配息率突破10%的高股息ETF喔。

目前大盤靠近2.8萬點的歷史高點，本益比最高來到25倍，上下大幅波動在所難免。觀察00919持股組成，電子股比重降到4成以下，防禦性強的金融比重提升到42%，整體平均本益比僅有13.6倍，所以11月股災中00919明顯抗震。

高股息ETF的重點，除了配息的「穩定性」與「持續性」之外，還要「買便宜」，00919目前價格在21元出頭，低於年線的22元，而且本益比也相對便宜。

高股息ETF還有最後也是最重要的重點「張數多」，領到股利之後記得持續買回喔，不要小看這個動作，只要持之以恆努力增加張數，連續11次年化配息率突破10%的00919，就會成為你的搖錢樹。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。