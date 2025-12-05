台股市值ETF新黑馬！小姐姐：009803含息報酬33.4％…年化配息率逼近6.5％＋填息快

快訊

聯合新聞網／ 詹璇依
第三代市值型ETF突出重圍，009803靠強市值、強獲利與高動能等五因子選股，掛牌至10/31含息報酬率達33.4%。(本報資料照片)
依起聊ETF：第三代市值型ETF

最近天氣開始有冬天的味道；小姐姐自己在換季的時候發現...原來我留下的都是基本款！

那麼在投資上，我覺得每個人也該有的「核心部位基本款」就是：市值型ETF。

尤其最近盤整期不知道要買什麼，那你就買市值型商品 ，這件事情是肯定沒有爭議的！最近盤勢震盪到很多人都有點不知道該怎麼下手，但其實盤整期反而是最適合做市值型布局的時候喔。

那同樣的小姐姐最近也介紹了主動式市值型ETF，如果說你認為主動式的漲幅可能比較大，還想要再觀察的話...

我認為第三代的被動市值型ETF也是我們在這個時候可以去關注的焦點，而今天小姐姐要分享的就是保德信市值動能50（009803），這一檔我自己在今年初他募集的時候；很榮幸一起來參與，所以經過了近一年我們好好來審視他的成績單！

那首先我們再複習一下他的特色，這種第三代市值型的ETF，其實那時候在同時間點也包含富邦旗艦50（009802）跟後來的聯邦台精彩50（009804）。

這類的市值型ETF邏輯跟傳統的市值型不太一樣，因為它不是「複製指數」而已，而是透過五大因子來挑：

強市值、強獲利、高動能、大成長，再加上品質過濾

009803就是把市值底氣+成長邏輯放在同一個商品裡；另外他採取的是季配息機制，所以對於有現金流需求的人是相對友善。

掛牌到10/31的含息報酬率是33.4%，這成績在市值型ETF裡面算是非常亮眼。另外上一次配息的填息天數是5天，而本次預估的年化配息率落在6.42%。以季配ETF而言，這個配息效率算是表現得很乾脆。

如果拿同族群比較會更清楚

FT臺灣Smart（00905）上次填息8天，年化配息率 5.97%

國泰台灣領袖50（00922）上次填息花了108天，年化配息率5.96%

009802是22天、年化3.93%

元大台灣50（0050）上次填息11天，年化2.79%

同樣市值型季配ETF裡，009803的填息速度與預估配息率都相對有優勢。

也因為它的篩選方式更偏向「新市值」，我自己會把它理解成一種比較現代版的價值投資。

不是那種只挑便宜的，而是挑那些確實有獲利、有成長、動能也強的企業，所以如果你有現金流需求、又還是喜歡被動追蹤指數的規則，那就還是可以

從指數的編制邏輯跟含息報酬率來做挑選。

◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 ETF

相關新聞

00918年化殖利率10％！為何3年平均報酬率能逾26%？他分析成長曲線「爆發加速」

大華優利高填息30(00918)最新配息出爐！最後買進日何時？00918每單位將配發0.565元，預計在12月18日除息，若想參與本次除息，最晚要在12月17日買進，股利將在2026年1月13日發放。以11月28日收盤價約22.52元估算，本季現金殖利率約2.5%，今年累計配息率約落在逾10％水準。

美股市值型ETF 搶鏡

Fed後續持續降息機率高、雲端服務供應商（CSP）大廠持續上修資本支出，美股續航力仍佳。根據統計，持有美國S&P 500...

ETF連結基金限制 大鬆綁

金管會昨（4）日鬆綁「ETF連結基金」制度，即日起投信業可在國內發行連結主動ETF與跨國ETF，讓習慣透過銀行與基金平台...

拚TISA規模擴大 金管會放寬ETF連結基金發行限制

金管會今（4）日宣布，放寬ETF連結基金發行限制。市場解讀，金管會接受外商投信建議放寬發行限制，應是為了能透過更多參與者...

ETF配息不等於到手現金 專家示警：「被動收入」其實很傷荷包

今年股市頻創新高，加上利率居於高位，無論是資本利得或配息收入，許多投資人都有亮眼進帳。然而，獲利的同時，也代表隔年必須面...

