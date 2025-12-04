00952公布11月收益分配 預計每受益權單位數配發0.03元

凱基投信公告，旗下凱基優選台灣AI 50 ETF 基金（凱基台灣AI 50，00952）11月收益分配，預計每受益權單位數配發新台幣0.03元，為調升每單位配息金額後連續4次維持此一配息水準，預計12月16日除息，明年1月13日發放，有意參與本次除息的投資人，12月15日為最後買進日。

台股AI供應鏈近年獲利明顯提升，回顧2020年以來，AI企業獲利趨勢持續向上，2024年第3季獲利正式突破5,000億元，隨後四季獲利不僅呈現階梯式成長，更是不斷刷新歷史紀錄續創高峰，截至今年第3季，台股AI供應鏈獲利合計距離7,000億元大關只差臨門一腳。台股AI企業獲利年增率近兩年也呈現三級跳，獲利年增率自2024年第1季由負轉正後，接下來連續七季獲利年增率都維持雙位數成長，2025年第1季年增率更逼近60%，顯示自2020年以來，台股AI供應鏈獲利動能持續獲得支撐。

近日軟銀創辦人孫正義為布局Open AI與資料中心含淚出清輝達股票，在市場掀起熱議，也為企業競相投入AI下了最佳註解。凱基台灣AI 50 ETF研究團隊表示，Open AI擴張基礎建設，陸續與科技大廠簽訂雲端算力協議，並與晶片大廠合作建置資料中心；CSP大廠加大資本支出力道，市場預估2026年美系四大雲端服務供應商資本支出將達4960億美元，年增率上看27%。科技巨頭AI軍備競賽白熱化，帶動相關產業實質需求，也為AI島鏈的台股上漲動能續添柴火。

