快訊

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

高雄某家長副會長吸上流圈20億落跑 前夫慘背債打零工度日

周冠男談「0050不配息版最強」？網一查驚：績效反而輸給0050

聯合新聞網／ 綜合報導
鄉民比對不配息基金與0050後報酬差異，討論焦點從「節稅」回到「總報酬才是核心」。圖／聯合報系資料照片
鄉民比對不配息基金與0050後報酬差異，討論焦點從「節稅」回到「總報酬才是核心」。圖／聯合報系資料照片

有鄉民看到周冠男教授再度被討論，立刻想起他前陣子在多支YouTube影片中強調「0050不配息版本」更能最大化複利、節省稅負。但實際對照智富整理的績效對比後，卻發現不配息基金反而小輸原版元大台灣50（0050），引發網友質疑：節稅邏輯對高所得者有用，普通散戶真的需要嗎？

原PO指出，不配息基金績效落後，是因為基金必須保留約5%現金以因應操作，導致長期累積下來落後本尊0050。他認為多數散戶投入金額不大、所得級距也多落在5%，未來即便股利要扣2.11% 健保費，也可能因退稅抵銷影響。

因此與其高度擔心稅負，不如把資產緩慢做大更實在；至於市值型還高股息之爭，他舉樂活大叔為例，主張「兩種都買」反而能與不同族群聊天也不會踩雷。

部分網友贊同原PO想法，強調投資結果還是要看總報酬，「就看總報酬就好，問題有這麼複雜嗎？」、「真正身家厚的都拿債券利息過生活，分母大才是重點」、「不配息的缺點就是質押利率高」；也有人認同大盤ETF不必神化「現在績效不代表未來績效」。

另一派則認邏輯不成立，「搞那麼複雜只是為了流量」、「所得級距只有5%的？股版應該沒有人這麼低吧」；也有網友質疑分散意義「現在的0050就是看台積電，怎麼會說分散？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息 市值型 二代健保補充保費

延伸閱讀

00918、00919配息破10％再度回歸焦點！專家稱久久才填息反而恭喜？

00878「填息完成」配息、股價皆穩！存股哥：後兩季續配至少0.4元應也沒問題

買0050躺在指數道路上耍廢即可！周冠男「五點」：珍愛生命遠離高股息

00919配息0.54！殖利率11.6% 達人曝「逆風仍加碼」：知道自己要什麼就好

相關新聞

周冠男談「0050不配息版最強」？網一查驚：績效反而輸給0050

有鄉民看到周冠男教授再度被討論，立刻想起他前陣子在多支YouTube影片中強調「0050不配息版本」更能最大化複利、節省稅負。但實際對照智富整理的績效對比後，卻發現不配息基金反而小輸原版元大台灣50（

過去兩次降息循環非投等債都大勝！00981D迎接穩健息收行情

聯準會官員陸續釋出鴿派訊號，加深年底降息預期。中國信託投信表示，此時適逢溫和漸進降息循環，輔以經濟「軟著陸」的總經環境，通常會是非投等債的「黃金劇本」。而11月那斯達克指數月線終止連七紅，近期轉趨震盪

00919配息0.54！殖利率11.6% 達人曝「逆風仍加碼」：知道自己要什麼就好

群益台灣精選高息（00919）在12/1公佈2025年第四季的配息數據！ 這次00919預計配發0.54元，投資人每張可以領到540元，跟第三季配息的金額一樣，投資人所擔心的降息狀況沒有發生，可以安心過好日子。 00919配息0.72元很多次，但是自從政府開始關心高息型ETF的配息之後，各大高息型ETF紛紛吹起降息風，00919也順勢將0.72元的配息改為0.54元。因此00919近四季的配息為0.72元+0.72元+0.54元+0.54元=2.52元，以今天的收盤價21.61元來看，殖利率有達到約11.6％，也是頗高的一個數據。

買0050躺在指數道路上耍廢即可！周冠男「五點」：珍愛生命遠離高股息

PTT股板因周冠男教授對「高股息ETF」的直白評論再度掀起激烈討論。原文以第一人稱視角、運用多個生活化的例子拆解高股息邏輯，強調複利效果、稅務成本與心理帳戶偏誤，引起大量網友共鳴與反彈。貼文一出，留言

00878「填息完成」配息、股價皆穩！存股哥：後兩季續配至少0.4元應也沒問題

＊原文發文時間為12月3日 國泰永續高股息（00878）今日開盤即完成本季填息，本次填息大概只花了2個禮拜，目前收益平準金0.54、資本平準金5.54，可分配金額相當充足，之後兩季繼續配至少0.4元

009803配息再升級！本季0.22元勝前次 市值型新兵誰最有料？

時間進入今年度最後一個月，盤點2025年發行之5檔被動市值型台股ETF新兵的配息狀況，12月共有保德信市值動能50（009803）與富邦旗艦50（009802）兩檔ETF分別將於17、16日除息，且這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。