周冠男談「0050不配息版最強」？網一查驚：績效反而輸給0050

有鄉民看到周冠男教授再度被討論，立刻想起他前陣子在多支YouTube影片中強調「0050不配息版本」更能最大化複利、節省稅負。但實際對照智富整理的績效對比後，卻發現不配息基金反而小輸原版元大台灣50（0050），引發網友質疑：節稅邏輯對高所得者有用，普通散戶真的需要嗎？

原PO指出，不配息基金績效落後，是因為基金必須保留約5%現金以因應操作，導致長期累積下來落後本尊0050。他認為多數散戶投入金額不大、所得級距也多落在5%，未來即便股利要扣2.11% 健保費，也可能因退稅抵銷影響。

因此與其高度擔心稅負，不如把資產緩慢做大更實在；至於市值型還高股息之爭，他舉樂活大叔為例，主張「兩種都買」反而能與不同族群聊天也不會踩雷。

部分網友贊同原PO想法，強調投資結果還是要看總報酬，「就看總報酬就好，問題有這麼複雜嗎？」、「真正身家厚的都拿債券利息過生活，分母大才是重點」、「不配息的缺點就是質押利率高」；也有人認同大盤ETF不必神化「現在績效不代表未來績效」。

另一派則認邏輯不成立，「搞那麼複雜只是為了流量」、「所得級距只有5%的？股版應該沒有人這麼低吧」；也有網友質疑分散意義「現在的0050就是看台積電，怎麼會說分散？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。