拿清潔隊員缺去賣官沒在怕 法律只會懲罰好人？

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

專家提醒電水壺燒開水必遵守的一個原則 大多數人都忽略了

買預售屋逼出財商！小師傅利用存股「拉高年所得」：是貸款80％關鍵

聯合新聞網／ 小師傅存股
存股達人分享自己買房後的變化。台股示意圖／中央社
存股達人分享自己買房後的變化。台股示意圖／中央社

買房之前，看數據，房子平均年漲幅低於股票的報酬，所以當時只會想把資金放在股市裡面，根本不會考慮把錢分散到房子上。當時的我覺得，買房只是負資產，不但要繳貸款，還可能拖累我的資產成長。

（買房後，我的整個財商思維開始改變）

預售屋給了我有3至4年的準備期。這期間我必須準備每期工程款的錢，還要想辦法提高自己的每年所得，讓之後申請房貸可以順利貸下8成。

後來想想，股票有配息，可以成為年所得，年所得提高了，雖然會增加一點稅負，但同時也能被銀行視為資產證明。所以我開始逐步把美股VOO和0050換成高股息，讓配息成為我提高所得的一部分。

現在說起來都很簡單，但實際走過來並不簡單。這三年我遇到最嚴重的股災就是疫情，後面還跟著一場又一場的大大小小戰役。這些股災，我只要一次撐不過去，我今天可能什麼都沒有了。

這一路上的買股買房實戰經驗，其中的細節和更深入的部分，我也正在整理成更完整的內容，請敬請期待。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 VOO 買房 配息 高股息

