00919配息0.54！殖利率11.6% 達人曝「逆風仍加碼」：知道自己要什麼就好

＊原文時間12月2日

群益台灣精選高息（00919）在12月1日公佈2025年第四季的配息數據！

這次00919預計配發0.54元，投資人每張可以領到540元，跟第三季配息的金額一樣，投資人所擔心的降息狀況沒有發生，可以安心過好日子。

00919配息0.72元很多次，但是自從政府開始關心高息型ETF的配息之後，各大高息型ETF紛紛吹起降息風，00919也順勢將0.72元的配息改為0.54元。

因此00919近四季的配息為0.72元+0.72元+0.54元+0.54元=2.52元，以今天的收盤價21.61元來看，殖利率有達到約11.6％，也是頗高的一個數據。

不過也可能因為配息調降，第三季多數受歡迎的高息型ETF也都順利填息。然而今年股市振動頗大，只有大型及ai科技股獨占鰲頭，這也使得高息型ETF沒有去年的股價好看，連帶使得許多閒言閒語蜂擁而至。我目前不會因為網友們對高息型ETF的唾棄就改變自己的方式，因為我自己知道自己要什麼，所以還是保持著加碼高息型ETF，再利用股息投入市值型ETF當中。

大家會趁著高息型ETF逆風的時候加碼嗎？

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。