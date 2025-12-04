買0050躺在指數道路上耍廢即可！周冠男「五點」：珍愛生命遠離高股息

PTT股板因周冠男教授對「高股息ETF」的直白評論再度掀起激烈討論。原文以第一人稱視角、運用多個生活化的例子拆解高股息邏輯，強調複利效果、稅務成本與心理帳戶偏誤，引起大量網友共鳴與反彈。貼文一出，留言瞬間炸裂成兩派，從市值型ETF、0050 vs 高股息，到投資習慣與行銷話術，全都吵成一片。

原PO整理周冠男教授在公開受訪中的完整觀點，內容可分為五大主軸：

周冠男結論直指：若非退休族需要現金流，年輕人應盡量避開高股息ETF，並建議躺在指數上耍廢即可（如市值型ETF：0050）。

對於周冠男這番說法，不少網友認為邏輯清楚、案例生動，點出高股息確實存在稅費、心理帳戶與複利中斷問題，「叫兒子去麻將分紅的故事很有趣、很好懂」、「只要進場都是賺」、「買大盤已經證明不會輸」、「高股息是定期把自己的利抽掉 這點講得很中肯」、「心理帳戶那段講得真不錯」，也有人補充大盤投資精神，「你相信長期大盤向上就可以閉眼亂買0050」、「40歲以前無腦進0050甚至貸款0050都還安全」、「股市歷史到目前只有短空 長期就是要抱得住」。

另一派網友則完全不埋單，直言教授觀點「偏一邊」、甚至是「畫靶自射」，批評「配息一定會花掉？邏輯很怪耶」、「這種文章就是為了流量」、「教授講的缺點套用在0050也完全適用啊」、「那你怎麼不直接推台積電或正二」、「適合自己才是重點 愛吃飯的整天靠杯吃麵的」，並質疑結論「認同周的邏輯但硬推0050很牽強」、「很多商品照他的邏輯比0050更適合」、「若退休族不能靠台股穩定現金流，那高股息哪裡錯？」甚至直接反擊「珍愛生命？高股息會死人嗎？」「台灣藝人網紅就是一群妖魔鬼怪」、「這咖就是故意找樂活吵架才有流量」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。