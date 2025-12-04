快訊

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

高雄某家長副會長吸上流圈20億落跑 前夫慘背債打零工度日

歷年12月台股電子股漲贏大盤 台灣科技創新後市看俏

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
電子股近5年12月平均漲幅勝大盤。（資料來源:CMONEY、2025/12/3）
電子股近5年12月平均漲幅勝大盤。（資料來源:CMONEY、2025/12/3）

時序來到12月，根據群益投信統計資料顯示，歷年12月台股大盤表現平均上漲2.03%，上漲機率達8成，電子科技類股同期表現2.37%勝大盤，顯示出12月電子科技類股表現相當可期。

在看好台股之際，投信業者在年底推出多檔主動式台股ETF，其中，全台首檔台股科技主動式ETF，主動群益科技創新ETF(00992A)也在看好科技產業前景下將於12月8日展開募集。

市場法人表示，投信業者主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，更能彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。大盤高檔之際，投資台股更要搭配科技創新題材及主動式操作，方能有效提升投資組合效益。台股主動式ETF以及台股科技主動式ETF不啻為現階段的投資好選擇。

群益投信台股ETF研究團隊表示，美銀美林經理人最新調查報告顯示43%基金經人將AI選為2026年最熱門題材，透露出即使AI題材近期面臨波動、長線看法仍然積極。台灣科技創新題材商機多元，台灣作為全球AI浪潮中的重要供應鏈角色，今年來相關概念股表現亮眼，也是驅動台股大盤表現的功臣，對於明年表現仍可期待。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政強調，預估2026年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。

陳朝政表示，近期各大CSP法說會更進一步上修2025年資本支出展望，預期2025年CSP資本支出年增58%至4,037億美元，2026年則更進一步年增 31%達5,271億美元，預估2025/26/27年AI晶片量年成長41%/44%/15%。AI供應鏈台廠扮演關鍵角色，2026年投資台股建議還是以AI科技創新做為布局主軸，投資人可趁回檔之際進行中長線布局。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，長期來看AI基礎建設為多年期趨勢，後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此建議採取積極成長與穩健持股布局，投資人可趁回檔之際進行中長線佈局，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 AI

延伸閱讀

搶攻台股修復動能 主動式 ETF 緊扣主流行情

台股開跌19點後翻紅 台積電開低5元

009803配息再升級！本季0.22元勝前次 市值型新兵誰最有料？

買0050不如台積電？他看好「ETF分散風險」優勢 網酸：恐反而被拖累

相關新聞

周冠男談「0050不配息版最強」？網一查驚：績效反而輸給0050

有鄉民看到周冠男教授再度被討論，立刻想起他前陣子在多支YouTube影片中強調「0050不配息版本」更能最大化複利、節省稅負。但實際對照智富整理的績效對比後，卻發現不配息基金反而小輸原版元大台灣50（

過去兩次降息循環非投等債都大勝！00981D迎接穩健息收行情

聯準會官員陸續釋出鴿派訊號，加深年底降息預期。中國信託投信表示，此時適逢溫和漸進降息循環，輔以經濟「軟著陸」的總經環境，通常會是非投等債的「黃金劇本」。而11月那斯達克指數月線終止連七紅，近期轉趨震盪

00919配息0.54！殖利率11.6% 達人曝「逆風仍加碼」：知道自己要什麼就好

群益台灣精選高息（00919）在12/1公佈2025年第四季的配息數據！ 這次00919預計配發0.54元，投資人每張可以領到540元，跟第三季配息的金額一樣，投資人所擔心的降息狀況沒有發生，可以安心過好日子。 00919配息0.72元很多次，但是自從政府開始關心高息型ETF的配息之後，各大高息型ETF紛紛吹起降息風，00919也順勢將0.72元的配息改為0.54元。因此00919近四季的配息為0.72元+0.72元+0.54元+0.54元=2.52元，以今天的收盤價21.61元來看，殖利率有達到約11.6％，也是頗高的一個數據。

買0050躺在指數道路上耍廢即可！周冠男「五點」：珍愛生命遠離高股息

PTT股板因周冠男教授對「高股息ETF」的直白評論再度掀起激烈討論。原文以第一人稱視角、運用多個生活化的例子拆解高股息邏輯，強調複利效果、稅務成本與心理帳戶偏誤，引起大量網友共鳴與反彈。貼文一出，留言

00878「填息完成」配息、股價皆穩！存股哥：後兩季續配至少0.4元應也沒問題

＊原文發文時間為12月3日 國泰永續高股息（00878）今日開盤即完成本季填息，本次填息大概只花了2個禮拜，目前收益平準金0.54、資本平準金5.54，可分配金額相當充足，之後兩季繼續配至少0.4元

009803配息再升級！本季0.22元勝前次 市值型新兵誰最有料？

時間進入今年度最後一個月，盤點2025年發行之5檔被動市值型台股ETF新兵的配息狀況，12月共有保德信市值動能50（009803）與富邦旗艦50（009802）兩檔ETF分別將於17、16日除息，且這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。