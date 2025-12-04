搶攻台股修復動能 主動式 ETF 緊扣主流行情

台股下半年表現強勁，大盤一度衝上28,500點，不少投資人卻因為出場過早或持股水位太低，只能眼看行情大漲，抱憾錯過主升段行情。第一金投信指出，美國關稅爭議與AI主題高估疑慮牽動市場情緒，投資人面對行情波動與產業板塊輪動加快，投資難度提升，不妨挑選具備高度操作彈性與專業經理人動態選股機制的主動式ETF，搶攻台股行情修復動能。

第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A）經理人張正中指出，過去一年，台股大盤因AI浪潮席捲，多頭行情延續，權值股如台積電表現尤為亮眼，帶動市場屢創波段新高，過往主動基金因法規限制，單一持股上限僅能配置10%，即便洞悉市場主流，也難以完全反映行情。

張正中表示，00994A聚焦台股市值前500大企業，透過四大面向、九大因子系統化篩選，主動捕捉強勢產業與個股，第一大持股比重上限可達30%，打破過往傳統10%規範，強化集中度更有效掌握主流行情，以現階段投資行情趨勢規劃，預計前十大持股合計比重達60%，針對強勢產業與個股，更精準鎖定標的進行配置。

張正中說明，專業經理團隊依市況動態調整主流持股配比，無論大型權值股、AI供應鏈或新領漲族群，都能快速切入、主動轉換、貼近大盤漲幅；當產業行情轉折出現時，也能主動調降持股水位，把握每次強勢板塊切換，真正做到追漲抗跌、汰弱留強。

台股震盪加大，靈活主動的投資策略更有機會創造超越指數表現的成果，領先進軍強勢主流。00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF將在12月15日至12月19日進行募集，每單位發行價格10元，投資人1萬元起就能入手全新主動式台股ETF，輕鬆布局主流板塊，把握台股新一波成長行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。