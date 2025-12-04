00878「填息完成」配息、股價皆穩！存股哥：後兩季續配至少0.4元應也沒問題

＊原文發文時間為12月3日

國泰永續高股息（00878）今日開盤即完成本季填息，本次填息大概只花了2個禮拜，目前收益平準金0.54、資本平準金5.54，可分配金額相當充足，之後兩季繼續配至少0.4元應該也沒問題，等到明年中除權息旺季又會有新的股息活水入帳。

本季將在12/12配發股息，我目前持有201張，本次領息$80,400，存00878將邁入第五年，總領息金額已達63萬，帳面獲利目前為18萬，如明年全部持平配0.4，那光00878這檔ETF我就可以領32萬，個人覺得應該可以達成。

這半年00878股價跟配息都相對平穩，年化殖利率大概都在8%左右，提供充足的現金流之外也讓可預期的被動收入更穩定，我覺得這才是高股息應該要有的本質，而不是像過去常常配到10%但股價波動大、平準金耗損快。

穩定的股價搭配穩定的配息，對我的生活型態更是一大助力，畢竟退休族本來就需要充足的現金流支應生活開支，且我都把手上的部位拿去質押了，股價、股息穩定對於維持率的控制比較有幫助，這樣我還能每個月持續存股再質押。

回頭看自己從00878開始的這五年，一張一張累積上來的不只是配息而已，而是對人生選擇權還有生活節奏的掌控，可以讓我遠離自己不喜歡的人事物，我想這就是存股帶給我最大的價值了吧，當然，我肯定是會繼續提升張數的。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。