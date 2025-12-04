歷年12月台股電子看漲贏大盤 台灣科技創新後市看俏

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
電子股近五年12月平均漲幅勝大盤(資料來源：CMoney)
時序來到12月，根據群益投信統計資料顯示，歷年12月台股大盤表現平均上漲2.03%，上漲機率達八成，而眾所矚目的電子科技類股同期表現2.37%勝大盤，顯示出12月電子科技類股表現相當可期。在看好台股之際，投信業者在年底推出多檔主動式台股ETF，其中，全台首檔台股科技主動式ETF，主動群益科技創新ETF（00992A）也在看好科技產業前景下將於12月8日展開募集。

法人表示，投信業者主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，更能彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。大盤高檔之際，投資台股更要搭配科技創新題材及主動式操作，方能有效提升投資組合效益。台股主動式ETF以及台股科技主動式ETF不啻為現階段的投資好選擇。

群益投信台股ETF研究團隊表示，美銀美林經理人最新調查報告顯示43%基金經人將AI選為2026年最熱門題材，透露出即使AI題材近期面臨波動、長線看法仍然積極。台灣科技創新題材商機多元，台灣作為全球AI浪潮中的重要供應鏈角色，今年來相關概念股表現亮眼，也是驅動台股大盤表現的功臣，對於明年表現仍可期待。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政表示，預估2026年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。而近期各大CSP法說會更進一步上修2025年資本支出展望，預期2025年CSP資本支出年增58%至4,037億美元，2026年則更進一步年增 31%達5,271億美元，預估2025/26/27年AI晶片量年成長41%/44%/15%。AI供應鏈台廠扮演關鍵角色，涵蓋了從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，2026年投資台股建議還是以AI科技創新做為布局主軸，投資人可趁回檔之際進行中長線布局。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，長期來看AI基礎建設為多年期趨勢，後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此可採取積極成長與穩健持股布局，投資人可趁回檔之際可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

