台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

獨／小三通上演「海上空中監獄」 陸方悄悄送回10詐騙犯

五大利多打破疑慮 台新 ETF00987A 募集搶錢潮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近二年AI產業及股價表現一枝獨秀，引發市場對於AI泡沫化的疑慮，對此，台新臺灣優勢成長主動式ETF（00987A）經理人魏永祥指出，目前有AI投資比重佔美國GDP仍低、科技巨頭密集發行高等級公司債、本益比在合理範圍、科技股財務健全、CSP大廠持續上修資本支出等五大利多支撐AI成長動能，打破市場泡沫化的疑慮，台股AI供應鏈實質受惠大，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）已於12月3日開募，為投資人掌握一籃子利基成長股漲升行情。

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）經理人魏永祥指出，就投資比重分析，2023年以來AI投資占美國GDP比重僅0.8％，尚遠低於歷史上的新興技術如鐵路、汽車、電力、資訊、電信(5G)等時期，顯示目前AI投資並未出現過熱狀態。另就現金流分析，美國大型CSP的資本支出佔營運現金的比例隨持續提升，引發市場擔憂，但甲骨文(Oracle)、Meta、Google等科技巨頭開始密集發行高等級公司債，加上美國壽險公司積極認購，可望為AI資料中心建設提供穩定的「彈藥」。

魏永祥表示，在財務結構上，目前美股科技股的淨利率高達25~30%，遠高於網路泡沫時期的10%水準，獲利能力大幅提升，現今科技股的每股營運現金流達120美元/股，也遠高於網路泡沫時期的10美元股，顯示企業財務健全，資本支出具備財務支撐。就成長趨勢分析，四大CSP (雲端服務商)擴大AI投資力道，估明年資本支出估再增二成，皆可直接轉化為對台股AI供應鏈的強勁需求。儘管AI熱潮推升美股科技股評價走高，但目前本益比在30~40倍，但仍遠低於2000年網路泡沫時期曾高達60~70倍的水準，目前仍是布局時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

蘋果設計部門大將戴伊出走 改為Meta效力

壽險積極獵地 樂觀看好商辦、物流倉儲市場持續成長

主動式ETF 總規模上看1,300億元

永豐投顧：明年台灣出口值上看7437億美元 年增17.51%、GDP 達3.7%

00878「填息完成」配息、股價皆穩！存股哥：後兩季續配至少0.4元應也沒問題

＊原文發文時間為12月3日 國泰永續高股息（00878）今日開盤即完成本季填息，本次填息大概只花了2個禮拜，目前收益平準金0.54、資本平準金5.54，可分配金額相當充足，之後兩季繼續配至少0.4元

高股息是假議題？他直指「看不出領息好處」 網聲援：2類人適合買

高股息ETF具有穩定現金流特性，適合喜歡定期領取配息的投資人，然而一名網友在PTT發文質疑，配息本質只是從股價扣回來的「左手換右手」，直言高股息讓人安心可能只是錯覺，引來正反兩派激辯。網友討論焦點集中在：配息是否等同提前實現獲利、對不同人生階段的投資人是否有價值，以及高股息ETF的選股與成本問題。

009803配息再升級！本季0.22元勝前次 市值型新兵誰最有料？

時間進入今年度最後一個月，盤點2025年發行之5檔被動市值型台股ETF新兵的配息狀況，12月共有保德信市值動能50（009803）與富邦旗艦50（009802）兩檔ETF分別將於17、16日除息，且這

買0050不如台積電？他看好「ETF分散風險」優勢 網酸：恐反而被拖累

0050成分股中台積電(2330)佔大宗，一名網友在PTT發文直指「0050台積電占比高，為何不直接買台積電？」，他以台股長期市值變化為例，主張投資大盤ETF能在產業輪替中分散風險，引發兩派網友交鋒。討論焦點集中在台積電是否已成台股「唯一解」、0050分散效果是否被過度高估，以及未來產業與市值龍頭可能更替的機率。

他買90張00940卻狠酸是垃圾！網勸：改買0050、0056

00940去年吸引大批投資人購買，甚至一度引發混亂，如今卻有網友在Dcard發文直指00940是「垃圾」，同時貼出持續定期定額的成果截圖，顯示持有約90張、成本約9.25元、現價約9.20元，引起網友熱議。

搶攻台股修復動能 主動式 ETF 緊扣主流行情

台股下半年表現強勁，大盤一度衝上28,500點，不少投資人卻因為出場過早或持股水位太低，只能眼看行情大漲，抱憾錯過主升段...

