009803配息再升級！本季0.22元勝前次 市值型新兵誰最有料？

聯合新聞網／ 綜合報導
009803受惠價值因子強化、季配提升至0.22元，為同梯新兵亮點。市值型ETF在AI帶動下再度成為熱門話題。（本報系資料庫）
009803受惠價值因子強化、季配提升至0.22元，為同梯新兵亮點。市值型ETF在AI帶動下再度成為熱門話題。（本報系資料庫）

時間進入今年度最後一個月，盤點2025年發行之5檔被動市值型台股ETF新兵的配息狀況，12月共有保德信市值動能50（009803）與富邦旗艦50（009802）兩檔ETF分別將於17、16日除息，且這兩檔ETF也都在今年9月中旬展開首次除息。

值得注意的是，009803本次最新預估配息金額相較前次配息0.19元更高，明顯發揮出下半年換股加重價值因子選股優勢，創造更好的股息收入機會；至於聯邦台精彩50（009804）因為是半年配設計，故12月並未參與配息，華南永昌優選50（009808）則是5月掛牌，最新除息日落在11月下旬。

今年發行之被動市值型台股ETF配息比較

ETF代號ETF名稱配息頻率最新除息日最新配息金額前次配息金額
009803保德信市值動能50季配2025/12/170.220.19
009802富邦旗艦50季配2025/12/160.0920.106
009804聯邦台精彩50半年配2025/7/160.38-
009808華南永昌優選50季配2025/11/200.41-
009809富邦淨零ESG50季配---

資料來源：各投信業者，2025/12。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

玉山投信指出，今年台股ETF市場相當精采，除了本土與外商投信相繼投入ETF市場，ETF產品也從被動型開放至主動型，而這兩大類ETF各擁特色，在投資上也各有不同優勢，對投資人而言除了有更多元化的選擇，資產配置也能從被動型、主動型等特質做布局，例如投資人可參考被動型ETF的換股篩選邏輯，是否符合配息需求或是追求資本利得契機。

009803經理人楊立楷指出，川普計劃明年初宣布FED新任主席，點名哈塞特為潛在人選，市場預期12月降息1碼機率上升至86%，有利市場資金活絡，美股近期表現強勢，也帶動台股再度轉強，3日上漲228.77點，漲幅0.83%，指數來到27793.04點，持續站穩短中長天期均線之上，技術面對多方有利。

楊立楷表示，自從Google等力推自研晶片，亞馬遜也宣布推出第三代最新自研AI訓練晶片Trainium 3全力搶市，將與輝達、Google正面競爭，反映出AI熱潮方興未艾，AI題材亦將持續為2026年台股投資主軸，而相關台廠供應鏈近期受惠於題材面成為資金焦點，推升股價表現相對亮眼。

楊立楷分析，當前國際AI巨頭的預估本益比多位於20倍至30倍區間，相較2000年網路泡沫時期本益比動輒40倍至400倍有相當大的差距，且目前AI龍頭企業估值具有獲利基礎為支撐，根據高盛統計1990年以來的資料，現在AI週期中，獲利的企業占比百分位為91，即獲利占比勝過逾9成的時期、債務占比百分位僅為13，量化指標顯示當前AI科技股的泡沫化風險仍相對較低。

看好台股2026年在科技股的推升下有高點可期，楊立楷建議，投資人不妨透過市值型台股ETF參與這波由AI帶動的多頭列車，聚焦具有成長性之各產業指標企業，並以市值、動能、成長、價值、品質等五大篩選因子作為選股標準，全方面挑選體質佳的優質企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

