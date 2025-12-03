快訊

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式ETF 總規模上看1,300億元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

主動式ETF夯，總規模在飛躍千億元大關之後，持續增加中，且最新成立的主動元大AI新經濟（00990A）成為新一任的主動式ETF募集王，募集金額逼近上限的200億元，而主動復華未來50、主動台新優勢成長也現正募集中，將助攻主動式ETF在更上一層樓。主動式ETF總規模上看1,300億元。

AI主題帶動市場關注，募集期間反應熱烈，元大投信上周完成首檔主動式ETF「主動元大AI新經濟」的募集作業，該ETF於2日成立，由於海外ETF有200億元的額度上限，最終募集金額約為199.85億元，將於12月22日掛牌；而台股明年展望佳，這波主動台股ETF募集也吸引投資人目光，再加計已經掛牌的主動式ETF也續吸金，主動式ETF總規模再創新高，上看1,300億元。

目前主動式ETF最大一檔是主動統一台股增長，3日規模來到399.52億元，今（4）日將挑戰400億元關卡，該ETF聚焦市值300大優質企業，選股重視成長性及獲利力，遴選創新技術領先群，操作策略則是即時監測市場變化，動態調整爭取最佳報酬。

主動群益科技創新經理人陳朝政認為，市場預期12月降息機率高，預期短期資金仍維持寬鬆態勢，有利美股表現，類股部分，觀察四大CSP近期財報數據，除獲利優於市場預期外，更持續上調資本支出，預期AI熱潮仍尚未削減，資金仍將持續圍繞在美股AI族群輪動。

元大投信表示，對比AI與網路時代，兩者有結構性成長與獲利差異，從需求、商業模式、股價以及企業獲利模式三項目來檢視，在網路時代初期的時候需求有限，且商業模式無法變現，估值先漲，但獲利並未跟上；而AI時代，不僅市場需求爆發、商業模式也確立，股市成長是建立企業實際獲利之上，評價也相對合理。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

12月台股期指漲199點

永豐投顧：明年台灣出口值上看7437億美元 年增17.51%、GDP 達3.7%

永豐投顧：台股2026年上看33,000點 看好AI、機器人、重電、特化

黃蔭基：明年台股上看33,000點 新台幣匯價偏強、台積電往1,971元移動

相關新聞

買0050不如台積電？他看好「ETF分散風險」優勢 網酸：恐反而被拖累

0050成分股中台積電(2330)佔大宗，一名網友在PTT發文直指「0050台積電占比高，為何不直接買台積電？」，他以台股長期市值變化為例，主張投資大盤ETF能在產業輪替中分散風險，引發兩派網友交鋒。討論焦點集中在台積電是否已成台股「唯一解」、0050分散效果是否被過度高估，以及未來產業與市值龍頭可能更替的機率。

他買90張00940卻狠酸是垃圾！網勸：改買0050、0056

00940去年吸引大批投資人購買，甚至一度引發混亂，如今卻有網友在Dcard發文直指00940是「垃圾」，同時貼出持續定期定額的成果截圖，顯示持有約90張、成本約9.25元、現價約9.20元，引起網友熱議。

主動式ETF「績」高一籌 平均報酬達47% 掌握趨勢與個股機會

近半年台股在屢創新高的多頭行情中，主動式ETF「績」高一籌，類型平均報酬達47%，領先其他被動式ETF績效並優於大盤，表...

00919年化配息率逾10%

近期市場消息紛雜，包括市場對於聯準會降息預期搖擺、地緣政治不確定性，以及AI概念股估值過高疑慮等等，台股大盤於11月初寫...

主動式ETF 總規模上看1,300億元

主動式ETF夯，總規模在飛躍千億元大關之後，持續增加中，且最新成立的主動元大AI新經濟（00990A）成為新一任的主動式...

近半年台股新高多頭行情 主動式ETF「績」高一籌

近半年台股新高多頭行情，主動式ETF「績」高一籌，類型平均報酬達47%，領先其他被動式ETF績效並優於大盤，表現相對亮眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。