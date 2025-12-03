快訊

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

00919年化配息率逾10%

經濟日報／ 高瑜君
規模前五大台股高息ETF表現
規模前五大台股高息ETF表現

近期市場消息紛雜，包括市場對於聯準會降息預期搖擺、地緣政治不確定性，以及AI概念股估值過高疑慮等等，台股大盤於11月初寫下28,334點收盤新高紀錄後，進入高檔震盪，不過，高息ETF因具備較佳的防禦能力，表現相對抗跌，其中，又以在估值合理的金融股持股比重較高的產品表現突出。

統計規模前五大的台股高息ETF，11月以群益台灣精選高息（00919）表現最佳，相較其他產品於期間的含息報酬在-1.95至-5%間不等，以及加權指數近2.15%的跌幅，00919僅微跌0.46%，第4季以來累積上漲1.88%也是五檔中最好。

財富管理專家表示，今年來AI科技股領漲大盤，不過隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股以平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的，11月三大法人合計買超上市金融股近148億元，為全產業最多，而相較11月加權指數回檔整理，金融指數則逆勢上漲0.49%，連帶金融股持股比重高的高息ETF，如00919也在大盤震盪期間表現抗跌。

近日00919公布最新配息資訊，預估每股配發金額為0.54元，以公告日收盤價21.45元推算，年化配息率近10.07%。加計這次配息，00919是市場唯一連續11季次次配息的年化配息率都在10%以上ETF，上季配息也順利完成填息任務。

整體來看，00919掛牌以來配息表現穩定，其持股產業配置均衡，除了金融股占比近四成，電子股比重也有近37%，可說是兼顧防禦能力與成長潛力，欲參與00919領息的投資人請留意12月15日為最後買進日，12月16日為除息日。

法人指出，觀察00919持股內容，金融三雄為其前三大持股，持股比重分為國泰金14.79%、中信金13.65%、富邦金12.44%，合計近40.88%，在今年第3季都繳出亮眼獲利成果，獲利季增率與年增率都躍增。金融股持股比重高的00919不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

