主動式ETF「績」高一籌 平均報酬達47% 掌握趨勢與個股機會

近半年台股在屢創新高的多頭行情中，主動式ETF「績」高一籌，類型平均報酬達47%，領先其他被動式ETF績效並優於大盤，表現相對亮眼。法人表示，AI發展樂觀看待，建議可透過較靈活操作的主動式ETF，同步掌握趨勢變化與個股投資機會。

理柏資訊統計至2日，台股主動式ETF近半年平均報酬達47.2%，優於加權指數同期間的34.5%，也比市場指數型、主題式產業型的36.4%、33.0%來得突出。

此外，台積電（2330）近半年股價漲幅約52%，同期間市值前150大個股打敗台積電檔數超過30檔，其中華邦電、南亞科、光聖、勤誠、南電等14檔中型100成分股，同期間股價漲幅更有1至200%，進一步提供主動式布局創造超額投資報酬機會。

台股各類型ETF平均報酬表現

摩根大美國領先科技主動式ETF產品經理溥琪琳表示，美國第3季財報季進入尾聲，整體企業獲利強度再度超出市場預期；市場預期明年科技企業對AI的資本支出可望突破4,000億美元，且目前S&P500企業AI使用率僅約10%，因此，預估企業對AI的應用與商業化將會加速。

主動復華未來50經理人呂宏宇表示，AI新模型問世、美國聯準會12月降息機率增，使市場重拾信心，進一步支撐股市評價，加上若以未來一年企業獲利來推算本益比，台股電子指數本益比仍明顯低於費城半導體、MSCI 全球資訊科技指數，若遇市場震盪回檔，將提供台股波段進場的布局機會。

呂宏宇指出，AI相關族群仍是布局台股成長題材的重心，後市看好先進封測、ODM、散熱、銅箔基本、電源、高速傳輸等相關受惠供應鏈類股，主動式ETF若選股能力佳，有機會帶來長期更好的複利效果。

保德信市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，自從Google等力推自研晶片，亞馬遜也宣布推出第三代最新自研AI訓練晶片Trainium 3全力搶市，將與輝達、Google正面競爭，反映出AI熱潮方興未艾，AI題材亦將持續為2026年台股投資主軸，而相關台廠供應鏈近期受惠於題材面成為資金焦點，推升股價表現相對亮眼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。