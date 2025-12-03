快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
主動式ETF示意圖。圖／AI生成

近半年台股新高多頭行情，主動式ETF「績」高一籌，類型平均報酬達47%，領先其他被動式ETF績效並優於大盤，表現相對亮眼。

投信法人表示，AI發展樂觀看待，加上台灣企業憑藉技術競爭優勢，提供獲利成長動能，使台股後市仍看好，鑑於產業競爭激烈使類股輪動加快，建議可透過較靈活操作的主動式ETF，同步掌握趨勢變化與個股投資機會。

理柏資訊統計至2日，台股主動式ETF近半年平均報酬達47.3%，優於加權指數同期間的34.5%，也比市場指數型、主題式產業型的36.5%、33.1%來得突出。

此外，台積電（2330）近半年股價漲幅約52%，同期間市值前150大個股打敗台積電檔數超過30檔，其中華邦電（2344）、南亞科（2408）、光聖（6442）、勤誠（8210）、南電（8046）等14檔中型100成分股，同期間股價漲幅更有1至200%，進一步提供主動式布局創造超額投資報酬機會。

主動復華未來50（00991A）經理人呂宏宇表示，AI新模型問世、美國聯準會12月降息機率增，使市場重拾信心推升評價，進一步支撐股市評價，加上若以未來一年企業獲利來推算本益比，台股電子指數本益比仍明顯低於費城半導體、MSCI 全球資訊科技指數，若遇市場震盪回檔，將提供台股波段進場布局機會。

呂宏宇進一步指出，AI相關族群仍是布局台股成長題材的重心，後市看好先進封測、ODM、散熱、銅箔基本、電源、高速傳輸等相關受惠供應鏈類股，主動式ETF若選股能力佳，有機會帶來長期更好的複利效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF 布局 AI

