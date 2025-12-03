盤點市值型台股ETF新兵配息 009803再上一層樓

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

時間進入今年度最後一個月，盤點2025年發行之5檔被動市值型台股ETF新兵的配息狀況，12月共有保德信市值動能50 ETF（009803）與富邦旗艦50（009802）兩檔ETF分別將於17、16日除息，且這兩檔ETF也都在今年9月中旬展開首次除息，值得注意的是，009803本次最新預估配息金額相較前次配息0.19元更高，明顯發揮出下半年換股加重價值因子選股優勢，創造更好的股息收入機會；至於聯邦台精彩50（009804）因為是半年配設計，12月並未參與配息，華南永昌優選50（009808）則是5月掛牌，最新除息日落在11月下旬。

玉山投信指出，今年台股ETF市場相當精采，除了本土與外商投信相繼投入ETF市場，ETF產品也從被動型開放至主動型，而這兩大類ETF各擁特色，在投資上也各有不同優勢，對投資人而言除了有更多元化的選擇，資產配置也能從被動型、主動型等特質做布局，例如投資人可參考被動型ETF的換股篩選邏輯，是否符合配息需求或是追求資本利得契機。

009803經理人楊立楷指出，川普計劃明年初宣布Fed新任主席，點名哈塞特為潛在人選，市場預期12月降息1碼機率上升至86%，有利市場資金活絡，美股近期表現強勢，也帶動台股再度轉強，3日上漲228.77點，漲幅0.83%，指數來到27,793.04點，持續站穩短中長天期均線之上，技術面對多方有利。

楊立楷表示，自從Google等力推自研晶片，亞馬遜也宣布推出第三代最新自研AI訓練晶片Trainium 3全力搶市，將與輝達、Google正面競爭，反映出AI熱潮方興未艾，AI題材亦將持續為2026年台股投資主軸，而相關台廠供應鏈近期受惠於題材面成為資金焦點，推升股價表現相對亮眼。

楊立楷分析，當前國際AI巨頭的預估本益比多位於20倍至30倍區間，相較2000年網路泡沫時期本益比動輒40倍至400倍有相當大的差距，且目前AI龍頭企業估值具有獲利基礎為支撐，根據高盛統計1990年以來的資料，現在AI周期中，獲利的企業占比百分位為91，即獲利占比勝過逾9成的時期、債務占比百分位僅為13，量化指標顯示當前AI科技股的泡沫化風險仍相對較低。

看好台股2026年在科技股的推升下有高點可期，楊立楷建議，投資人不妨透過市值型台股ETF參與這波由AI帶動的多頭列車，聚焦具有成長性之各產業指標企業，並以市值、動能、成長、價值、品質等五大篩選因子作為選股標準，全方面挑選體質佳的優質企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

存0050來領退休金可行？泰北哥提「3方案1終極版」：還真有加大本金的辦法

存0050來領退休金 可行嗎？ 前幾篇我曾提過，使用0056來存退休金，那篇得到很多的回應，但從網友的回饋中，也發現一些問題，整理有兩個部分，是值得關注的！ 1.計算時，沒有漲跌幅，以至於

大盤跌991點…0056晃、00878穩、00919最抗跌！老牛解析三檔高股息ETF差異

＊原文發文時間為11月27日 根據財經作家「股海老牛」最新分析指出，台股11月宛如坐上大怒神，單日暴漲後又暴跌，不僅市值型ETF全面回檔，三檔熱門高股息ETF：0056、00878、00919.

巴菲特指標已經過熱...股市崩跌不遠了？小童曝0050已先減碼：等落底上車

巴菲特指標突破百分之兩百股市過熱，哪邊才是我們可以安全進場的時機呢？以及你最想知道的0050關鍵區域，我們又應該如何規劃？ 首先，來看一下什麼是巴菲特指標。 其實早在2001年，股神巴菲特就在美國財富雜誌上發表過，還說這個指標是衡量估值的最佳標準。它的公式也非常簡單，就是用美股的總市值去除以GDP，這樣就會得出巴菲特指標的數值。 假如數值很低，就表示目前的股市相對GDP而言是相對被低估；反之，數值很高的話，就表示股市過熱、GDP明顯跟不上實質發展，說明可能更多時候是象徵資金的炒作！ 怎樣算低、怎樣算高？

00918、00919配息破10％再度回歸焦點！專家稱久久才填息反而恭喜？

高配息ETF沒退流行 只怕你用錯方法 前幾個月00878、00918、00919等高配息ETF的媒體版面沈寂了一段時間，不只各個財經網紅、專家的談論文章變少了，很多網友也發文提問：是否要把這些高

00918本季配息0.565元比上一季更高！老牛讚2優點「抗跌韌性」：慢慢站穩腳步

＊原文發文時間為11月29日 高息ETF 換你升息囉！ 最近市場雖然晃得大家有點胃痛，但高股息ETF依舊展現「抗跌韌性」： 1.高股息ETF 抗震力依舊強 受到產業配置影響，這一波

獨／募集成果揭曉！首檔AI主動式ETF傳捷報 一周內集資200億展現高人氣

國內首檔主動式ETF聚焦AI主題的「主動元大AI新經濟(00990A)」傳出捷報。據了解，該檔主動式ETF已於上周順利完...

