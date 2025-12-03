獨／募集成果揭曉！首檔AI主動式ETF傳捷報 一周內集資200億展現高人氣

國內首檔主動式ETF聚焦AI主題的「主動元大AI新經濟(00990A)」傳出捷報。據了解，該檔主動式ETF已於上周順利完成募集，其中在發行之初該ETF設定200億元額度上限，最新統計顯示此次募集金額可說以上限金額，約199.85 億元募集完成，市場投資人熱烈迴響由此可見，將在12月22日掛牌，掛牌後即可於盤中交易，該檔ETF的高人氣，也顯示國內投資人仍高度看好AI前景。

該檔基金在11月24日至11月28日募集，發行價10元，一周內募集200億，由此可見投資人的高度青睞。元大投信這檔主動式ETF採不配息設計引導資金長期參與，投資涵蓋AI「基礎建設」與「技術應用」兩大領域強勢股，積極參與AI新經濟成長機會。

大型科技巨頭持續加大資本支出，布局AI算力與雲端服務等基礎建設，同時也將為全球企業定義全新的生產方式，加上AI技術突破原本科技產業的限制，預計開創AI新經濟世代，進而創造出龐大的投資機會，也使元大投信發行主動式ETF瞄準了AI主題。不過元大投信仍提醒，AI新經濟相關企業可能正處於成長初期，會有產業變化快速或業務高度集中等風險，相對適合具有一定風險承受能力與追求成長潛力的投資人。

元大投信內部評估，AI革命處於啟動階段，除了核心硬體市場需求持續強勁，更可提前伺機布局已經融入AI且估值仍相對合理的技術應用題材，隨著AI基礎建設日漸成長，可望複製網路時代強勢股從「基礎建設走向技術應用」的發展路徑，例如當時崛起的Amazon、Google、Facebook等，後來都成為主導發展趨勢的大型巨頭，股價漲幅都在數十倍以上。

主動元大AI新經濟(00990A)為目前唯一主動式ETF以AI新經濟作為投資主題，基於目前不僅硬體受惠於資本支出，技術應用正在浮現，既有企業朝AI概念轉型也有助於股價表現，主動式選股將呈現較指數被動投資更快速的操作反應，以及積極挑選強勢股特色，未來基金除了將採全球布局策略，關注AI投資主題中「算力核心硬體製造」、「資料傳輸能源規劃」與「平台應用整合」，完整涵蓋AI產業，投資人選擇一檔可不用再自行研究選股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。