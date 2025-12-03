存0050來領退休金可行？泰北哥提「3方案1終極版」：還真有加大本金的辦法

快訊

聯合新聞網／ 泰北哥聊財經
「兩階段退休法」：第一階段利用0050＋質押擴大本金，第二階段再改為穩定配息工具領息過生活。記者余承翰／攝影
「兩階段退休法」：第一階段利用0050＋質押擴大本金，第二階段再改為穩定配息工具領息過生活。記者余承翰／攝影

存0050來領退休金 可行嗎？

前幾篇我曾提過，使用0056來存退休金，那篇得到很多的回應，但從網友的回饋中，也發現一些問題，整理有兩個部分，是值得關注的！

1.計算時，沒有漲跌幅，以至於有其他財經達人-超馬芭樂在youtube 金臨天下中覺得7%高估了。

註：批評指教可以，但不可以直接截我的粉絲頁的圖，又不標明出處，這一點希望未來各媒體朋友要注意，否則我將取消授權。

2.使用0050來存，效果如何？經過上次的經驗，這次做了一些改良，不再使用預測，直接套入10年的0050歷史漲跌幅，這樣算出來會更加貼近未來可能的結果。這篇我希望提一個較佳的解決方案。

終極最佳方案是什麼？

1.前10年，就是65歲之前，找到報酬較高的股票來操作，例如：0050、台股一些高報酬基金，例如：野村，安聯科技，統一系列等等，找10年報酬率打敗大盤的基金即可。

2.65歲之後，就是要領息花錢，股息需穩定才行，這時有幾種方案，0050由於沒有自動提領的機制，建議快到時65歲時，轉換為其他標的。有哪一些可以考慮？

（1）平衡型基金：選擇月配息型，且約半年或一年才調整配息一次的，例如：安聯收益成長基金。

（2）用高報酬基金，使用自動提領功能，在各大基金平台有提供這類功能，可以設定每月提領的金額或固定本金的比例，使用這種方式，提領率不要設太高，大概可以設定4~6%，超過6%只要時間久了，恐會將本金提領完的疑慮（這邊指的時間久，通常是10年以上）。

若加一個機制，設定本金低於80%不提領，就沒問題，低於80%時，用備用金來支應生活所需。若是使用這個方式，希望這不是你唯一的一筆收入來源。

（3）高股息基金：雖說高股息也是固定發息，但股息並不穩定，若要所有的投資都靠高股息的股息支撐，那必須本金要夠大，否則很可能會在高股息表現不佳時，手頭拮据！

終極型方案

各類方案大家斤斤計較幾%殖利率是正確的，但股市起伏誰能預測？就算用過去的歷史數據，也只能說是較佳的參考而已！

唯一的方式，便是加大本金，這聽起來是廢話，但還真有這種辦法。方法如下：

假設原來退休金200萬，不管你要用0050或者是0056，買了之後，全部拿去質押，由於已退休，風險要降低，所以，質押出4成金額就好，風險可控，也就是80萬（一般可質押出6成本金），此時便可以用280萬為基礎（可以直接用股息支付質押利息即可，就不用擔心另掏腰包，付利息的問題），第一階段用加大本金的方式存10年，先讓本金放大。

我們用歷史數據10年算一下漲跌幅，以0050為例，200萬加上80萬質押，280萬投入後10年（不加計股息），最終可以得823萬，必須扣除借質押的80萬，實得743萬。

此時，可以轉為第二階段，領息過日子，743萬如果我們擔心實際漲幅不如預期，可以先打個8折，再湊個整數約600萬，此時找穩定的領息標地，如8%平衡型基金，每個月可以領4萬元。相信這會比原本2萬多元，好得多。

當然，股市沒有人能保證，若是擔心，那就用政府2萬多元持續領也行，這是每個人的選擇。

◎本文內容已獲 泰北哥聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

