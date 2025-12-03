快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

大盤震盪整理 這幾檔台股 ETF 波動度更低

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
近一個月波動度低於大盤的台股ETF（不含高股息）。資料來源：CMoney，統計至12/3
近一個月波動度低於大盤的台股ETF（不含高股息）。資料來源：CMoney，統計至12/3

近期隨著台股加權指數近期進入高檔震盪整理，市場對資產風險的控制需求日益提升。數據顯示，多檔追蹤台股的ETF，在面對近期市場波動時，展現出顯著優於大盤的抗震特質。

根據統計，台股加權指數近一個月的年化波動度為0.235，但市場上包括兆豐龍頭等權重（00921）、FT臺灣Smart（00905）、國泰台灣領袖50（00922）、聯邦台精彩50（009804）以及華南永昌台灣優選50在內的多檔 ETF，其年化波動度皆低於此水準，Beta係數也都低於大盤。凸顯其系統性風險和價格震幅皆低於市場平均，為投資人在波動環境下提供了一層風險緩衝保護。

華南永昌台灣優選50經理人蔣松原分析，11月台股整體呈現劇烈回檔整理，高低震盪幅度逼近2,000點。這波修正主因是技術面和籌碼面需要時間冷卻，屬於先前自4月低點以來強勁上漲後的自然修正。此外，AI族群面臨評價修正與獲利了結壓力，市場開始重新檢視高估值股票的本益比合理性。不過，受惠於美股科技雲端巨頭資本支出持續擴張，以及AI應用從雲端走向邊緣的換機潮，台股在出口動能優於預期帶領下，指數仍維持高檔震盪。

蔣松原指出，台股市場焦點已從2023-2024年的「本益比擴張」明確轉向2025年的「獲利兌現（EPS 成長）」。市場資金高度集中於具備實質業績貢獻的AI供應鏈，使得AI純度高的個股表現最為亮眼。同時，傳產表現相對溫吞，而金融族群則受惠於全球利率環境正常化及投資收益提升，扮演了穩定台股的角色。預期2026年將是「AI PC」與「AI Smartphone」的爆發元年，這將帶動供應鏈中下游的營收動能，特別是IC設計、組裝代工以及高速傳輸與電源管理等次產業。

蔣松原進一步提到，隨著美國聯準會（Fed）貨幣政策路徑明朗化，美元指數走勢趨穩，有利於新興市場資金回流。短線上可能面臨漲多後的波動與整理，但AI產業的長期結構性成長趨勢並未改變。當指數拉回都是長期投資人「逢低布局」的良好時機，此外，透過配置低波動度於大盤的市值型台股ETF，投資人不僅能分享台灣龍頭企業的成長紅利，更能優化風險調整後報酬。這類產品因具備穩健的防禦特性，成為參與長期趨勢且有效控制下檔風險的理想工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

新興市場 台股 AI

延伸閱讀

投資主動式台股科技 ETF 勝過單押台積電 這檔8日將募集、表現可期

統一證券：看好「AI黃金時代」 台股2026年劍指34,988點

外資轉買 台股再戰28K…法人：關注Fed利率會議結果

2026年人工智慧仍是台股最強族群

相關新聞

大盤跌991點…0056晃、00878穩、00919最抗跌！老牛解析三檔高股息ETF差異

＊原文發文時間為11月27日 根據財經作家「股海老牛」最新分析指出，台股11月宛如坐上大怒神，單日暴漲後又暴跌，不僅市值型ETF全面回檔，三檔熱門高股息ETF：0056、00878、00919.

巴菲特指標已經過熱...股市崩跌不遠了？小童曝0050已先減碼：等落底上車

巴菲特指標突破百分之兩百股市過熱，哪邊才是我們可以安全進場的時機呢？以及你最想知道的0050關鍵區域，我們又應該如何規劃？ 首先，來看一下什麼是巴菲特指標。 其實早在2001年，股神巴菲特就在美國財富雜誌上發表過，還說這個指標是衡量估值的最佳標準。它的公式也非常簡單，就是用美股的總市值去除以GDP，這樣就會得出巴菲特指標的數值。 假如數值很低，就表示目前的股市相對GDP而言是相對被低估；反之，數值很高的話，就表示股市過熱、GDP明顯跟不上實質發展，說明可能更多時候是象徵資金的炒作！ 怎樣算低、怎樣算高？

00918、00919配息破10％再度回歸焦點！專家稱久久才填息反而恭喜？

高配息ETF沒退流行 只怕你用錯方法 前幾個月00878、00918、00919等高配息ETF的媒體版面沈寂了一段時間，不只各個財經網紅、專家的談論文章變少了，很多網友也發文提問：是否要把這些高

00918本季配息0.565元比上一季更高！老牛讚2優點「抗跌韌性」：慢慢站穩腳步

＊原文發文時間為11月29日 高息ETF 換你升息囉！ 最近市場雖然晃得大家有點胃痛，但高股息ETF依舊展現「抗跌韌性」： 1.高股息ETF 抗震力依舊強 受到產業配置影響，這一波

大盤震盪整理 這幾檔台股 ETF 波動度更低

近期隨著台股加權指數近期進入高檔震盪整理，市場對資產風險的控制需求日益提升。數據顯示，多檔追蹤台股的ETF，在面對近期市...

台股高檔震盪、近6個月報酬率約3成 這檔主動台股 ETF 報酬率遠勝大盤

台股多頭行情帶動相關ETF表現，根據晨星11月底統計，加權指數近6個月報酬率約3成，主動統一台股增長ETF（00981A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。