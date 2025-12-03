大盤震盪整理 這幾檔台股 ETF 波動度更低

近期隨著台股加權指數近期進入高檔震盪整理，市場對資產風險的控制需求日益提升。數據顯示，多檔追蹤台股的ETF，在面對近期市場波動時，展現出顯著優於大盤的抗震特質。

根據統計，台股加權指數近一個月的年化波動度為0.235，但市場上包括兆豐龍頭等權重（00921）、FT臺灣Smart（00905）、國泰台灣領袖50（00922）、聯邦台精彩50（009804）以及華南永昌台灣優選50在內的多檔 ETF，其年化波動度皆低於此水準，Beta係數也都低於大盤。凸顯其系統性風險和價格震幅皆低於市場平均，為投資人在波動環境下提供了一層風險緩衝保護。

華南永昌台灣優選50經理人蔣松原分析，11月台股整體呈現劇烈回檔整理，高低震盪幅度逼近2,000點。這波修正主因是技術面和籌碼面需要時間冷卻，屬於先前自4月低點以來強勁上漲後的自然修正。此外，AI族群面臨評價修正與獲利了結壓力，市場開始重新檢視高估值股票的本益比合理性。不過，受惠於美股科技雲端巨頭資本支出持續擴張，以及AI應用從雲端走向邊緣的換機潮，台股在出口動能優於預期帶領下，指數仍維持高檔震盪。

蔣松原指出，台股市場焦點已從2023-2024年的「本益比擴張」明確轉向2025年的「獲利兌現（EPS 成長）」。市場資金高度集中於具備實質業績貢獻的AI供應鏈，使得AI純度高的個股表現最為亮眼。同時，傳產表現相對溫吞，而金融族群則受惠於全球利率環境正常化及投資收益提升，扮演了穩定台股的角色。預期2026年將是「AI PC」與「AI Smartphone」的爆發元年，這將帶動供應鏈中下游的營收動能，特別是IC設計、組裝代工以及高速傳輸與電源管理等次產業。

蔣松原進一步提到，隨著美國聯準會（Fed）貨幣政策路徑明朗化，美元指數走勢趨穩，有利於新興市場資金回流。短線上可能面臨漲多後的波動與整理，但AI產業的長期結構性成長趨勢並未改變。當指數拉回都是長期投資人「逢低布局」的良好時機，此外，透過配置低波動度於大盤的市值型台股ETF，投資人不僅能分享台灣龍頭企業的成長紅利，更能優化風險調整後報酬。這類產品因具備穩健的防禦特性，成為參與長期趨勢且有效控制下檔風險的理想工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。