台股高檔震盪、近6個月報酬率約3成 這檔主動台股 ETF 報酬率遠勝大盤

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股多頭行情帶動相關ETF表現，根據晨星11月底統計，加權指數近6個月報酬率約3成，主動統一台股增長ETF（00981A）同期間報酬率超過6成，達60.96%，不僅遠勝加權指數，還在全市場65檔台股一般型ETF中排名第一。

根據晨星11月底數據，加權指數近6個月報酬率29.41%，主動統一台股增長ETF報酬率達60.96%，不僅遠勝加權指數，還在全市場65檔台股一般型ETF中排名第一。近3個月台股震盪走高，加權指數報酬率14%，統一00981A在同期間報酬率達19.44%，持續領先加權指數，在全體台股一般型ETF中，績效仍名列前茅。

根據統一投信官網12月2日數據顯示，00981A規模已從5/27掛牌時的28億元，快速成長至389.16億元，是唯一一檔規模超過300億元的主動式ETF，更將挑戰400億元的里程碑。新上市的00988A規模從11月5日掛牌時的62.93億元，膨脹至91.71億元，為主動式海外股票型ETF規模第一。

統一投信投研團隊表示，00981A以營運穩健成長的大型股為核心，並配置部分具備高潛力的中小型股，為投資組合進一步增添動能，掌握台股長線多頭的成長機會，是ETF投資人布局台股的優選。主動統一全球創新ETF（00988A）聚焦海內外各產業創新趨勢，投資主軸包括AI硬體供應鏈、核電供應鏈/關鍵資源及電力設備等，主要投資區域為美股，搭配台股、日股及歐股，適合想抓住全球創新趨勢的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

