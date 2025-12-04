他買90張00940卻狠酸是垃圾！網勸：改買0050、0056

00940去年吸引大批投資人購買，甚至一度引發混亂，如今卻有網友在Dcard發文直指00940是「垃圾」，同時貼出持續定期定額的成果截圖，顯示持有約90張、成本約9.25元、現價約9.20元，引起網友熱議。

00940為元大投信於2024年3月募集、4月掛牌的月配息高股息ETF，發行價10元，追蹤「臺灣價值高息指數」，以市值前300大個股為母體，透過自由現金流、股利率與估值等指標篩選50檔成分股，主打「價值投資＋月月領息」。該檔上市初期以低門檻與月配特色吸引大量資金，募集規模一度衝上逾千億元，也因配息與股價表現波動成為市場長期爭論話題。

原PO表示自己從去年開始存00940，但因車貸等支出使現金流吃緊，仍「每個月擠一張」續買，累積至90張，並以帳面仍為小幅虧損作為「用實際證明它是垃圾」的延續。他的語氣帶有自嘲，強調即便認定00940不佳，仍要靠長期持有讓績效「說話」，目前仍會繼續投入。

多數網友對此不買單，認為既然認定標的是垃圾，就該換到更有把握的產品，不必「花辛苦錢證明自己是對的」。不少留言直指高股息只能求配息、難賺價差，且00940與0050、0056等相比報酬落後，「不撞南牆不回頭」、「該繳的學費還是要繳」。也有人用更尖銳的話形容是「乞丐中的霸主」，認為投入近百萬元卻只換來低配息與回本遙遙無期。

另一派則較為溫和，認為原PO至少有紀律存股、已「贏過一堆只出張嘴的人」，但提醒應回頭比較含息總報酬、再評估是否調整資產配置。也有人反諷若真的想打臉市值型投資人，不如改買正二或用質押加槓桿；整體看來，這場爭議再次凸顯高股息ETF的核心矛盾：配息帶來心理安慰與現金流，但若選股與行情不利，長期績效仍可能遭投資人質疑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。