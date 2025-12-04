快訊

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

獨／高雄上流圈陷吸金風暴 名校家長會副會長傳捲20億元落跑

聽新聞
0:00 / 0:00

他買90張00940卻狠酸是垃圾！網勸：改買0050、0056

聯合新聞網／ 綜合報導
00940去年以月配息吸金上千億，如今卻因報酬不如預期再度引發爭議。Dcard網友貼出「存到90張仍小虧」截圖，直呼是垃圾掀起熱議。記者余承翰／攝影
00940去年以月配息吸金上千億，如今卻因報酬不如預期再度引發爭議。Dcard網友貼出「存到90張仍小虧」截圖，直呼是垃圾掀起熱議。記者余承翰／攝影

00940去年吸引大批投資人購買，甚至一度引發混亂，如今卻有網友在Dcard發文直指00940是「垃圾」，同時貼出持續定期定額的成果截圖，顯示持有約90張、成本約9.25元、現價約9.20元，引起網友熱議。

00940為元大投信於2024年3月募集、4月掛牌的月配息高股息ETF，發行價10元，追蹤「臺灣價值高息指數」，以市值前300大個股為母體，透過自由現金流、股利率與估值等指標篩選50檔成分股，主打「價值投資＋月月領息」。該檔上市初期以低門檻與月配特色吸引大量資金，募集規模一度衝上逾千億元，也因配息與股價表現波動成為市場長期爭論話題。

原PO表示自己從去年開始存00940，但因車貸等支出使現金流吃緊，仍「每個月擠一張」續買，累積至90張，並以帳面仍為小幅虧損作為「用實際證明它是垃圾」的延續。他的語氣帶有自嘲，強調即便認定00940不佳，仍要靠長期持有讓績效「說話」，目前仍會繼續投入。

多數網友對此不買單，認為既然認定標的是垃圾，就該換到更有把握的產品，不必「花辛苦錢證明自己是對的」。不少留言直指高股息只能求配息、難賺價差，且00940與0050、0056等相比報酬落後，「不撞南牆不回頭」、「該繳的學費還是要繳」。也有人用更尖銳的話形容是「乞丐中的霸主」，認為投入近百萬元卻只換來低配息與回本遙遙無期。

另一派則較為溫和，認為原PO至少有紀律存股、已「贏過一堆只出張嘴的人」，但提醒應回頭比較含息總報酬、再評估是否調整資產配置。也有人反諷若真的想打臉市值型投資人，不如改買正二或用質押加槓桿；整體看來，這場爭議再次凸顯高股息ETF的核心矛盾：配息帶來心理安慰與現金流，但若選股與行情不利，長期績效仍可能遭投資人質疑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

現金流 高股息 ETF Dcard 00940元大臺灣價值高息 0050元大台灣50 0056元大高股息

延伸閱讀

巴菲特指標已經過熱...股市崩跌不遠了？小童曝0050已先減碼：等落底上車

離開職場好在換成0050！施昇輝：子女成年後0056按季入帳讓近年非常安心

00918、00919配息破10％再度回歸焦點！專家稱久久才填息反而恭喜？

「會賺錢的0050」來了！網不買單酸「比不了」揭投資風險

相關新聞

他買90張00940卻狠酸是垃圾！網勸：改買0050、0056

00940去年吸引大批投資人購買，甚至一度引發混亂，如今卻有網友在Dcard發文直指00940是「垃圾」，同時貼出持續定期定額的成果截圖，顯示持有約90張、成本約9.25元、現價約9.20元，引起網友熱議。

主動式ETF「績」高一籌 平均報酬達47% 掌握趨勢與個股機會

近半年台股在屢創新高的多頭行情中，主動式ETF「績」高一籌，類型平均報酬達47%，領先其他被動式ETF績效並優於大盤，表...

00919年化配息率逾10%

近期市場消息紛雜，包括市場對於聯準會降息預期搖擺、地緣政治不確定性，以及AI概念股估值過高疑慮等等，台股大盤於11月初寫...

主動式ETF 總規模上看1,300億元

主動式ETF夯，總規模在飛躍千億元大關之後，持續增加中，且最新成立的主動元大AI新經濟（00990A）成為新一任的主動式...

近半年台股新高多頭行情 主動式ETF「績」高一籌

近半年台股新高多頭行情，主動式ETF「績」高一籌，類型平均報酬達47%，領先其他被動式ETF績效並優於大盤，表現相對亮眼...

獨／募集成果揭曉！首檔AI主動式ETF傳捷報 一周內集資200億展現高人氣

國內首檔主動式ETF聚焦AI主題的「主動元大AI新經濟(00990A)」傳出捷報。據了解，該檔主動式ETF已於上周順利完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。