新手想全押00971！網勸「買美股大盤」點名VOO、VTI、VT、QQQ

許多投資人青睞美股，一名網友在PTT發文表示，近來台灣上市美股ETF愈出愈多、同質性高，於是鎖定發行較久、規模大且經歷市場震盪的標的比較，他觀察半年來績效排序以00971領先，讓他猶豫該用00757與00971配置，或乾脆全押00971。此貼引發討論，焦點圍繞新手該看短期績效還是長期邏輯、要集中科技或分散產業，以及是否直接買美股大盤ETF更省事。

原PO整理00757、00646、00662（含009800）、00924、00971等多檔美股ETF，指出在這半年震盪中，績效大致呈現00971、00924優於00757，再到00662、009800與00646。他特別意外00971表現甚至超過重壓十大科技巨頭的00757，猜測原因可能是00971產業分布更廣，除了科技與通訊股上漲外，也納入醫療保健等族群，例如受減肥藥題材帶動的禮來、免疫疾病藥大廠艾伯維等，得以在不同產業輪動時同步受惠。

基於上述觀察，原PO提出自己的初步策略：若過去未投資過美股ETF，是否可採「00757 40%、00971 60%」的組合，在吃科技趨勢的同時兼顧產業多元；但他也擔心兩檔是否重疊過高或配置太分散，因此詢問「直接全買00971可不可以」，希望從板上前輩的經驗中找到新手較合適的起手式。

多數網友給出相對一致的方向，認為新手最簡單的解法仍是「買美股大盤」或市值型ETF。推文中大量出現VOO、VTI、VT、QQQ等答案，主張美股長投不用搞得複雜，前十大全球龍頭在多數市值型ETF中本就高度重疊，短期1～2%的績效差距多半只是成分與時間點造成，與其追逐近期勝出者，不如選內扣低、追蹤廣、歷史久的大盤型，定期定額後「刪App、不要動腦」才是長期取勝之道。

不過也有不同聲音提醒需留意投資產品本身條件與風險。有網友質疑00971規模偏小、近期討論熱度高，擔心有「業配味」；也有人建議若要配置科技趨勢可保留一定比例的00757或QQQ型標的，但提醒其波動較大、若選擇集中就要有耐心承受回檔。整體來看，討論傾向認為新手與其被短期績效牽著走，不如先確立長期投資目標與風險承受度，再以大盤市值型為核心、主題型為衛星，才較符合「長投美股」的初衷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。