快訊

台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

獨／小三通上演「海上空中監獄」 陸方悄悄送回10詐騙犯

高股息是假議題？他直指「看不出領息好處」 網聲援：2類人適合買

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

高股息ETF具有穩定現金流特性，適合喜歡定期領取配息的投資人，然而一名網友在PTT發文質疑，配息本質只是從股價扣回來的「左手換右手」，直言高股息讓人安心可能只是錯覺，引來正反兩派激辯。網友討論焦點集中在：配息是否等同提前實現獲利、對不同人生階段的投資人是否有價值，以及高股息ETF的選股與成本問題。

原PO指出，身邊不少朋友近來轉向高股息股票或ETF，理由是「領股利很安心」，但他認為除息後股價下修，等於把自己的本金拆一部分發還，並舉例「25元股票除息5元、股價變20元」，即便未來填息回到25元，和原本直接漲到30元相比似乎沒有差別；他也提到若市場充斥隔日沖或短線資金，高配息反而可能扭曲交易量與價格，因而看不出領息的真正好處。

針對原PO疑問，有支持「配息有用」的聲音表示，股息可視為「實現損益」或「自動停利」，對懶得操作、需要現金流的人特別重要，例如拿季配、月配來繳房貸、支應生活；也有人強調能穩定配息意味企業具備賺錢能力，股利是真金白銀，不是單純帳面數字。此外，部分網友認為在大盤劇烈下跌時，配息等於把一部分資產轉到場外，有助降低心理壓力，避免投資人因波動而砍在低點。

另一派網友則多認同原PO的「左手換右手」觀點，直指高股息只是把資本利得拆成現金發還，還可能面臨所得稅、二代健保補充保費與再投入成本，等於「被政府和券商抽成」。批評者特別點名高股息ETF容易為了追逐殖利率而剔除成長股、越換越弱，且無法擇時，遇到「多頭漲得少、空頭照跌」時報酬落後市值型；有人甚至揶揄高股息熱潮已退，現在更像是「落水狗」。

在不同意見與延伸討論上，部分網友嘗試折衷解釋，認為配息本身並非原罪，關鍵在投資標的體質、進場價格及個人需求；對年輕人而言，高股息若非必要現金需求，領到股息再投入反而有「定期買入又定期賣出」的矛盾，效率不如市值型；但對屆退、退休族群來說，因為沒有十年二十年等待復甦的時間，低波動、固定領息可作為生活規劃工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 ETF PTT 現金流 市值型 配息

延伸閱讀

00918、00919配息破10％再度回歸焦點！專家稱久久才填息反而恭喜？

他買90張00940卻狠酸是垃圾！網勸：改買0050、0056

買0050不如台積電？他看好「ETF分散風險」優勢 網酸：恐反而被拖累

009803配息再升級！本季0.22元勝前次 市值型新兵誰最有料？

相關新聞

00878「填息完成」配息、股價皆穩！存股哥：後兩季續配至少0.4元應也沒問題

＊原文發文時間為12月3日 國泰永續高股息（00878）今日開盤即完成本季填息，本次填息大概只花了2個禮拜，目前收益平準金0.54、資本平準金5.54，可分配金額相當充足，之後兩季繼續配至少0.4元

高股息是假議題？他直指「看不出領息好處」 網聲援：2類人適合買

高股息ETF具有穩定現金流特性，適合喜歡定期領取配息的投資人，然而一名網友在PTT發文質疑，配息本質只是從股價扣回來的「左手換右手」，直言高股息讓人安心可能只是錯覺，引來正反兩派激辯。網友討論焦點集中在：配息是否等同提前實現獲利、對不同人生階段的投資人是否有價值，以及高股息ETF的選股與成本問題。

009803配息再升級！本季0.22元勝前次 市值型新兵誰最有料？

時間進入今年度最後一個月，盤點2025年發行之5檔被動市值型台股ETF新兵的配息狀況，12月共有保德信市值動能50（009803）與富邦旗艦50（009802）兩檔ETF分別將於17、16日除息，且這

買0050不如台積電？他看好「ETF分散風險」優勢 網酸：恐反而被拖累

0050成分股中台積電(2330)佔大宗，一名網友在PTT發文直指「0050台積電占比高，為何不直接買台積電？」，他以台股長期市值變化為例，主張投資大盤ETF能在產業輪替中分散風險，引發兩派網友交鋒。討論焦點集中在台積電是否已成台股「唯一解」、0050分散效果是否被過度高估，以及未來產業與市值龍頭可能更替的機率。

他買90張00940卻狠酸是垃圾！網勸：改買0050、0056

00940去年吸引大批投資人購買，甚至一度引發混亂，如今卻有網友在Dcard發文直指00940是「垃圾」，同時貼出持續定期定額的成果截圖，顯示持有約90張、成本約9.25元、現價約9.20元，引起網友熱議。

搶攻台股修復動能 主動式 ETF 緊扣主流行情

台股下半年表現強勁，大盤一度衝上28,500點，不少投資人卻因為出場過早或持股水位太低，只能眼看行情大漲，抱憾錯過主升段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。