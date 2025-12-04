高股息是假議題？他直指「看不出領息好處」 網聲援：2類人適合買

高股息ETF具有穩定現金流特性，適合喜歡定期領取配息的投資人，然而一名網友在PTT發文質疑，配息本質只是從股價扣回來的「左手換右手」，直言高股息讓人安心可能只是錯覺，引來正反兩派激辯。網友討論焦點集中在：配息是否等同提前實現獲利、對不同人生階段的投資人是否有價值，以及高股息ETF的選股與成本問題。

原PO指出，身邊不少朋友近來轉向高股息股票或ETF，理由是「領股利很安心」，但他認為除息後股價下修，等於把自己的本金拆一部分發還，並舉例「25元股票除息5元、股價變20元」，即便未來填息回到25元，和原本直接漲到30元相比似乎沒有差別；他也提到若市場充斥隔日沖或短線資金，高配息反而可能扭曲交易量與價格，因而看不出領息的真正好處。

針對原PO疑問，有支持「配息有用」的聲音表示，股息可視為「實現損益」或「自動停利」，對懶得操作、需要現金流的人特別重要，例如拿季配、月配來繳房貸、支應生活；也有人強調能穩定配息意味企業具備賺錢能力，股利是真金白銀，不是單純帳面數字。此外，部分網友認為在大盤劇烈下跌時，配息等於把一部分資產轉到場外，有助降低心理壓力，避免投資人因波動而砍在低點。

另一派網友則多認同原PO的「左手換右手」觀點，直指高股息只是把資本利得拆成現金發還，還可能面臨所得稅、二代健保補充保費與再投入成本，等於「被政府和券商抽成」。批評者特別點名高股息ETF容易為了追逐殖利率而剔除成長股、越換越弱，且無法擇時，遇到「多頭漲得少、空頭照跌」時報酬落後市值型；有人甚至揶揄高股息熱潮已退，現在更像是「落水狗」。

在不同意見與延伸討論上，部分網友嘗試折衷解釋，認為配息本身並非原罪，關鍵在投資標的體質、進場價格及個人需求；對年輕人而言，高股息若非必要現金需求，領到股息再投入反而有「定期買入又定期賣出」的矛盾，效率不如市值型；但對屆退、退休族群來說，因為沒有十年二十年等待復甦的時間，低波動、固定領息可作為生活規劃工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。