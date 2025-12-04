30歲起年買40萬VT、QQQ⋯退休前累計千萬資產！網曝困難點在人性

長期投資需要有堅定的決心，若成功持續到退休，對於退休生活將有很大幫助。一名網友在PTT發文請益，指出長期投資以年化8%、72法則推算，只要穩定投入如VT等全球型ETF，理論上20年即可累積接近退休所需資產，卻疑惑現實中身邊少見50歲準備退休的人，引起網友熱烈討論。留言多集中在「長投知易行難」、「人生變數與現金流壓力」、以及「通膨會侵蝕退休金購買力」三大面向。

原PO表示，長期投資概念早已是老生常談，回測顯示VT長期年化可望達8%以上。若以30歲起工作穩定、每年投入40萬元為最保守假設，20年後至50歲約可累積1830萬元，應足以接近退休門檻。他也分享自己目前全押QQQ，雖然波動較大但報酬高，資產已累積到千萬左右，感覺長投「滿無腦的」，因此好奇為何多數人仍未提早退休，是否只是人性無法看這麼長遠。

對此，不少網友認為原PO的推算在數學上成立，但在行為與現實上不易複製。有留言直言「刪掉app定期投、不要來股版」就能達成，暗示最大難點是頻繁接觸市場資訊導致心態動搖；也有人以「知易行難」比喻少吃多動理論簡單但難以持續，指出多數人撐不過短期劇烈波動，往往「說要長投20年，結果20天就想賣」。

網友另一項共識是人生的現金流與責任會讓長投計畫變形。多則回應提醒原PO未納入買房、孝親、結婚育兒等支出，「每月要投3萬多不容易」，且人生中途目標可能調整，例如臨近退休遇到大跌或心態轉向想追求更高報酬而改做槓桿、妖股，反而偏離原本的長期策略。有人分享身邊確有朋友以高額定期定額朝50歲退休前進，但前提是住食支出低、房貸壓力小，屬少數條件。

也有不少不同意見與延伸討論聚焦在通膨與退休門檻的再評估。有網友提醒20年後物價可能翻倍，1830萬元購買力恐僅剩現在的一半；更有人直言台灣實際通膨體感高於官方數字，單身、已完成住房配置者或許可較早退休，但若有家庭、子女或期待高品質生活，可能需要3000萬甚至更高資產才有安全感。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。